Autoridades investigan procedencia de una aeronave encontrada en Sucre

Autoridades del departamento de Sucre adelantan investigaciones para esclarecer propiedad, procedencia y destino de una avioneta que en las últimas horas se estrelló al intentar aterrizar en una pista clandestina, ubicada en zona rural en el municipio de la Unión, sur del departamento.El comandante de la Policía en Sucre, coronel Carlos Arturo Millán, dijo que hasta el momento se mantienen varias hipótesis, una que la aeronave pertenecía a los carteles de la droga, o que iba a ser utilizada por los grupos de guerrilla y Autodefensas de la zona para sacar del lugar algún personaje.En el sitio del siniestro solamente se encontraron algunos restos de la avioneta y hasta el momento no se ha conocido la suerte que corrieron los tripulantes de la misma.