El Pulso del Fútbol, 9 de septiembre de 2022

En este programa de El Pulso del Fútbol César Augusto Londoño y Óscar Rentería hablaron sobre la continuidad del presidente de la Dimayor Fernando Jaramillo, y su gestión durante su estadía en el puesto. Óscar dijo: "Aunque no se estableció oficialmente, el presidente de la Dimayor, Fernando Jaramillo, no seguirá más en su cargo. Estará solo hasta final de año". Sobre el tema César agregó: "Es que a los presidentes de los equipos no les gusta ningún presidente, apenas lleva 6 meses, ya lo quieren sacar. Así no sirve ninguna gestión".

No olvide escuchar el audio del programa y seguir la transmisión por vídeo a través de las diferentes plataformas de Caracol Radio.