Ferreira: Creo que Márquez va a tener otra oportunidad en Millonarios

David Ferreira, asistente técnico de Claudio Rodríguez en el Unión Magdalena, habló del buen momento que vive el cuadro samario en el presente semestre. El exjugador también se refirió al buen presente de Ricardo 'Caballo' Márquez, de quien cree tendrá una nueva oportunidad en Millonarios.

"Gracias a Dios las cosas están saliendo como hemos pensado. Lo importante es que los muchachos han entendido la idea, saben lo que nos estamos jugando esta temporada, sabemos en el momento en que el equipo está y hasta el momento la idea ha sido clara. Esperemos seguir mejorando y lograr los objetivos que el equipo se ha trazado", comentó del presente del equipo.

Del 'Caballo' Márquez, destacó: "la confianza que se le ha brindado a Márquez ha sido importante, el cuerpo técnico y los compañeros creen en él, y esa confianza que él tiene en el momento la lleva al campo de juego y lo está haciendo de la mejor manera".

"En cada entrenamiento lo disfruta, da el máximo y cuando uno se prepara bien en los partidos tienen que salir las cosas de la mejor manera. Márquez ha venido con esa ilusión de aportar su granito de arena. Lo que le pasó con Millonarios es una experiencia para él que le está sirviendo para el bien común y está creciendo poco a poco. Esperemos que de aquí en adelante siga creciendo y aportando sus goles para el equipo", añadió al respecto.

Mientras que de la posibilidad de regresar a Millonarios, equipo que tiene una opción de compra por el delantero al final del año, dijo: "a nosotros no nos han comunicado absolutamente nada, no sé si a los directivos, a don Eduardo (Dávila), no sé si lo han llamado, pero creo yo que lo que está haciendo Márquez ha sido importante y esperemos que se le dé esa nueva oportunidad en Millonarios, porque es un buen jugador, es un goleador, donde sabemos que un jugador debe tener mucha confianza para expresar su fútbol".

"Pienso que él va a tener nuevamente esa oportunidad de estar en Millonarios, soy consciente de eso y sé que le va a aprovechar al máximo, porque se está preparando bien. Esperemos que Dios le dé nuevamente esa oportunidad. Él está aprovechando el momento que está, esperemos que siga creciendo y nos pueda ayudar muchísimo y que sirva para el objetivo", concluyó sobre esto.

Ricardo Márquez comparte el liderato en la tabla de máximos goleadores del presente campeonato con Ayron del Valle. Ambos suman seis anotaciones, aunque el delantero del Unión Magdalena las ha logrado en menor cantidad de partidos.

Entretanto, Ferreira también habló de su hijo Jesús David, jugador de la MLS y con la posibilidad de estar en el Mundial de Qatar con Estados Unidos. "Es una alegría inmensa que él tenga la posibilidad de estar en una selección y la posibilidad de ir a un Mundial, donde yo no tuve la oportunidad de jugar. Dios quiera le dé esa bendición, esa alegría para él y uno como padre sería muy importante que él pueda cumplir uno de sus sueños".

El exvolante también explicó los motivos por los que su hijo eligió jugar para los estadounidenses. "Nunca tuvo la posibilidad de ser llamado a algún microciclo de la Selección Colombia. Me acuerdo que en una categoría Sub-20, la tenía el profesor Reyes, si no estoy mal. Él decía que no llamaba jugadores de afuera porque no tenían sentido de pertenencia. Yo pienso que más bien esos jugadores que se preparan por fuera tienen más de los que están en Colombia. Nunca tuvo la posibilidad".

"Él decidió porque Estados Unidos le dio la oportunidad, toda la vida ha estado allá, uno como padre apoya a sus hijos. Yo le dije lo que usted quiera, si usted quiere representar y le está dando la posibilidad Estados Unidos, bueno aproveche, prepárese bien para que algún día tenga la posibilidad de estar en la Selección mayor de Estados Unidos y creo que con el esfuerzo de día a día, Dios lo recompensó y le dieron la posibilidad de representar a Estados Unidos", puntualizó sobre esto.