James Rodríguez ve campeón a Millonarios: "está haciendo las cosas bien"

James Rodríguez se unió a la ola de comentarios que han elogiado el fútbol de Millonarios y la dirección técnica de Alberto Gamero. El volante colombiano, desde Qatar y en entrevista exclusiva con El Chiringuito, se animó a dar al equipo bogotano como campeón, aunque advirtió que por el formato de la Liga aún es algo pronto.

"Yo creo que Millos está haciendo las cosas bien, está jugando bien al fútbol, tiene un entrenador que juega bien al fútbol también. Ya ahora, yo ya cuando veo fútbol, yo ya no veo el balón, sino que veo más la parte táctica también, cómo están parados y Millos es un equipo que juega bien al fútbol", respondió James al ser cuestionado por Eduardo Aguirre a qué equipo ve campeón del FPC.

Al respecto añadió: "por ahora, de como está el presente, yo creo que Millos. Al final en Colombia se juega playoffs, que son ocho, o sea ocho pasan y ya después se enfrentan".

Y advirtió: "es muy precoz hablar de un posible campeón, pero yo creo que Millos es el que está jugando más al fútbol ahora mismo en Colombia".

James Rodríguez también se refirió a la posibilidad de jugar en Colombia, más exactamente en Nacional, asegurando que le gustaría más aportar desde otro rol al deporte del país.

"Es un equipo grande en Colombia, pero en Colombia no sé, es muy temprano para decir que quiero jugar allá en Colombia. Me gustaría ayudar más a mi país desde la parte gestora o ser entrenador o gestor de algo, porque en Colombia tenemos mucho talento, me atrevo a decir que como Argentina o Brasil", comentó sobre dicha posibilidad.