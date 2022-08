Mi Banda Sonora con Juan Pablo Shuk

A través de canciones, el actor Juan Pablo Shuk compartió con los oyentes de 'A vivir que son dos días' sus historias de vida.

Conozca aquí su lista musical:

Porque te vas – Jeanette

Al vaivén de mi carreta – Guillermo Portabales

Love is blue - Paul Muriat

Double Dutch bus - Franky Smith

Las Caleñas son como las flores - Latin Brothers

Last Dance - Donna Summer

Don`t stop till you get enough - Michael Jackson

Nido de Amor - Jorge Oñate

Lluvia con Nieve - Mon Rivera

One - U2

Zombie - Fela Kuti

La temperatura - Lebron Brothers

Out of Control – The Chemical Brothers

Mambo loco - Aníbal Velázquez