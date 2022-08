Juan Carlos coronel es un músico colombiano, nacido en Cartagena, que desde pequeño se interesó por el canto debido a su herencia materna; con tan solo seis años ya hacia parte de diferentes orquestas que le enseñaron el mundo de la canción tropical.

A sus 14 años llegó a la agrupación de Fruko y sus tesos reemplazando al Joe Arroyo, cuando se lanzó a su carrera de solista.

Coronel ahora se estrena como presentador en: ‘Coronel en su laberinto’, un programa en el que conversa con artistas que marcaron e influenciaron su carrera.

Conozca las canciones que hacen parte de la banda sonora de Juan Carlos Coronel:

MI BANDA SONORA CON JUAN CARLOS CORONEL.

Nature boy - Nat King Cole

I left my heart in San Francisco - Tony Bennett

Lo añoro - Vicentico Valdéz

Taboga – La dimensión latina

Killing me softly with his song - Roberta Flack

Mi mejor canción - Boby Capó

Ámame - José José

Una en un millón - Ilan Chester

Renunciación - Javier Solís

Doralice - Stan Getz & Joao Gilberto

Ganas - Rubén Blades

Juguete - Cheo Feliciano

Irresistible - Daniel Santos