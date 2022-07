Juan Pablo Vargas: "Apuntamos a ser campeones en los dos torneos"

Juan Pablo Vargas, uno de los jugadores más destacados de Millonarios en los últimos torneos, dialogó con El VBar Caracol, donde se refirió a sus objetivos en el cuadro capitalino y con Costa Rica en el Mundial de Qatar. El tico se ilusiona con ser campeón con el equipo capitalino y con su selección.

Objetivos con Millonarios y Costa Rica

"Siempre es aspirar a lo más alto, condiciones y capacidad ahí, primero acá en Millonarios que es lo más próximo, creo que el grupo está bastante comprometido y con mucha ilusión de poder hacer bien las cosas en los dos torneos que estamos afrontando. Mañana continuamos el camino por Copa y creo que es apuntar a ser campeón en los dos torneos. El camino, el trabajo, el tiempo, podrán dar la razón o no, pero creo que se debe apuntar al título", comentó al ser interrogado por sus expectativas para este semestre.

Vargas también se mostró optimista de cara al Mundial: "con la Selección, lo mismo, algunos me dirán qué optimista por aspirar a ser campeón del mundo, pues sí, no aspiro a menos".

¿Llinás y él son la mejor pareja de centrales?

"Es difícil de contestar por no sonar arrogante o por no decir que falta un poquito de humildad. Me parece que sí somos una buena pareja de centrales, nos hemos complementando muy bien desde que empezamos a jugar juntos. Llinás es muy inteligente para jugar, tiene cáracter, creo que eso ha sido un buen complemento junto a las capacidades mías, cada vez nos entendemos mejor... lo de los valores del mercado es relativo, lo que más vale es demostrarlo en la cancha los días de partido".

Diferencias entre Gamero y Suárez

"Son personas muy parecidas en su forma de pensar, en su ideología de juego, ambos con un juego propositivo, con la intención de tener el balón. Acá en Millonarios siempre ha sido esa la temática, tener la posesión del balón para hacer daño al rival; en la selección hemos intentado hacer eso, pero el juego es un poquito más directo que acá en Millonarios, obviamente los jugadores son diferentes, el rival es diferente. Ambas son ideas que me gusta y que he intentado tomar de la mejor manera para sacarle provecho siempre".

Su asuencia por selección en Millonarios

"Ya eso está contemplado, ya eso el cuerpo técnico lo sabe, los compañeros tambíen, a mí lo que me deja tranquilo es saber que acá en Millonarios hay jugadores de gran calidad... Yo tengo el compromiso de la selección, para mí es el orgullo más grande poder representar a mi país y como jugador que quiero ser campeón en Millonarios sé que los jugadores que tengo a mi lado tienen muchísimas condiciones para hacer partidos muy buenos. En septiembre hay fecha FIFA, partidos amistosos y no sé hasta qué fecha de noviembre podré estar con el equipo porque el 21 empieza el Mundial".

Y agregó: "no me gusta esa palabra suplir, los jugadores que están en Millonarios no están para suplir a nadie, están por condiciones y por capacidad. Todos hemos tenido partidos buenos, partidos malos, yo me he equivocado y no por eso creo que dejo de ser un buen jugador".

La obligación es ser campeón

"Acá es una obligación, un equipo con tanta grandeza, tanta hinchada, tanta historia, siempre tiene que aspirar al título, acá no se pide otra cosa, un segundo lugar no sirve, a pesar de que no es malo, porque hay equipos que también entrenan, contratan y se preparan para ser campeones, no se malinterprete lo que digo, acá sabemos que hay equipos con grandes planillas. Acá todos queremos ser campeones y entrenamos para ser campeones, si se nos da excelente y si no, ver qué estamos haciendo mal y eso es lo que hemos estado haciendo este torneo con respecto a los pasados que no hemos logramos".

Keylor Navas y Álvaro Montero

"Keylor es Keylor Navas y yo no creo que tenga que decirle a alguien quién es él y qué ha logrado, con Álvaro ya son muchos años de conocernos, él transmite un liderazgo y una confianza para nosotros los defensas, nos habla constantemente en todos los partidos, en los balones arriba es muy bueno. Le debo el respeto por todo lo que se merece, obviamente son jugadores diferentes".

Lo hecho en Brasil 2014

"Ellos nos han transmitido que eso que pasó en Brasil ya pasó y se quedó en el pasado... lo importante es hacer historia en noviembre y diciembre, muchas veces vivir del pasado no es lo mejor, la historia se respeta, pero ahora son otro tipo de sueños, otro tipo de anhelos. Por qué no, hacer una hazaña parecida o mejor a lo que se hizo en Brasil".