Dayro Moreno contó las razones por las que no volvió a Millonarios

Dayro Moreno, delantero del Bucaramanga y que el viernes pasado llegó a 300 goles en su carrera profesional, dialogó con El VBar Caracol, donde además de hablar de su actualidad, contó por qué no se dio su traspaso a Millonarios, con quien reconoció tuvo acercamientos.

De la posibilidad de volver a Bogotá, comentó: "tuve la oportunidad de hablar con el presidente, hubo un acercamiento pero sabemos que en el fútbol es así, por ahí no se llegó a un acuerdo. Muchas gracias al profe Gamero, a los jugadores de Millonarios, a la junta directiva que me tuvieron en cuenta para estar en la plantilla de ellos, pero yo soy un hombre de principios, ya le había dado la palabra a Bucaramanga, yo estoy contento porque Bucaramanga me había abierto las puertas a mí".

"Muy contento, estoy muy agradecido, primero con los compañeros, la junta directiva y la gente, desde que llegue aquí me hizo sentir como en casa, eso para uno como jugador de otra región es muy importante, muy agradecido, Bucaramanga me abrió las puertas, yo quería conseguir objetivos más importantes", agregó al respecto.

El delantero tolimense agradeció también a las directivas del Deportivo Cali, con quien tuvo diálogos antes de ratificarse su continuidad en El Leopardo. "Soy un hombre de palabra, de principios, siempre agradecido, con el Cali también tuve la posibilidad de dialogar, pero no se llegó a un acuerdo tampoco, le agradecí a los dos, pero ya había dado una palabra aquí en Bucaramanga".

Mientras que de los objetivos colectivos del equipo santandereano, comentó: "nosotros estamos preparados, el primer semestre demostramos que el equipo está para pelear cosas importantes. Se lo merece la afición, una afición muy futbolera, un torneo internacional, una final, se lo merece la afición"

Finalmente, de una meta de goles, dijo: "quiero pasar la barrera de los 350, este semestre y el otro quiero romper el récord y creo que con el trabajo lo puedo conseguir".