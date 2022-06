Raúl Giraldo desmiente a Comesaña: Fue un común acuerdo, no lo sacamos

Raúl Giraldo, máximo accionista del Medellín, salió al corte a las declaraciones de Julio Comesaña y, en el mismo medio, El VBar Caracol, desmintió al colombo-uruguayo, asegurando que su salida fue de común acuerdo y que no ejercieron presión a través de las barras bravas del equipo.

"Llegamos a un común acuerdo con el profe, trabajamos para que estuviera en las cosas que tiene que hacer y se fuera del Medellín", comentó respecto a su salida.

El dirigente agregó: "él tiene que estar tranquilo en su vida, la experiencia con Comesaña fue muy buena, fue un entendimiento muy bueno, yo me la llevé muy bien con él y con el resto de los trabajadores, los técnicos cuidan su prestigio, él explica su salida, nosotros cuidamos otras cosas".

De los motivos de su retiro del equipo, comentó: "el profesor Comesaña sabe realmente que lo necesitábamos para un tiempo, en el momento que analizamos su trabajo llegamos a un común acuerdo y que él no siguiera trabajando. Estamos haciendo una tempestad en un vaso de agua, yo estuve en la charla".

E insistió: "fue un común acuerdo porque hablamos con él, se le pagaron unos meses de indemnización, pero eso no fue una sacada".

De la presión de los hinchas, orquestada por el presidente del equipo Daniel Ossa, denunciada por Comesaña, Giraldo enfatizó: "nosotros no nos prestamos para ir a mandar aficionados a que le molesten la vida, pregúntele a Comesaña que me gritan a mí, a mí me dicen 'Rataul'... nosotros no nos prestamos para esas cosas".

"Nosotros no tenemos nada que ver con presionar a las barras, nosotros no trabajamos así, nosotros somos campesinos luchadores de la vida, no trabajamos con presiones para nadie porque eso no está bien", añadió al respecto.

De igual manera se mostró en contra de las declaraciones sobre el mal manejo del equipo. "Hemos jugado ocho finales, hablen de todo eso, hemos ganado tres y hemos perdido cinco... o sea que no somos aparecidos".

Finalmente, resaltó su buena relación con el estratega: "Julio para mí es mi amigo, desde que me encontraba con él, jugamos la final con él en el Medellín, ese día lo abracé porque era campeón. Yo lo quiero mucho porque yo sí quiero a la gente, aquí Julio tiene unos amigos que lo quieren y valoran".

"Esto hay que darle 'hasta luego, hermano, luego nos encontramos', yo sí le ofrecería mi equipo a Julio más adelante, ya si él quiere aceptar o no", concluyó al respecto.