Comesaña arremete contra presidente del DIM: "Es un aparecido en el fútbol"

Julio Comesaña, hasta hace unos días técnico del Medellín, criticó con dureza a Daniel Ossa, presidente del equipo, de quien dijo aún le falta mucha experiencia para dirigir a un club de fútbol. El estratega colombo-uruguayo no se guardó nada en diálogo con El VBar Caracol.

"Yo no me fui, me fueron", respondió con contundencia el estratega al preguntarle por el motivo de su salida del Poderoso, luego de ser eliminado en los cuadrangulares finales del campeonato.

Comesaña criticó las declaraciones de Ossa, quien, entre otras cosas, aseguró que la salida del entrenador se dio en buenos términos y por un mutuo acuerdo.

Adicionalmente, el extécnico del Junior enfatizó que él no subestimó la Copa Sudamericana, que lo hicieron las directivas del equipo. "Yo no subestimé la Sudamericana, la subestimaron ellos".

"Uno tiene que tener poder económico, poder de convocatoria y poder político. El Medellín tiene poder de convocatoria muy grande; poder económico, no sé si lo tenga, pero en ese sentido el club cumple con sus salarios, pero poder político no tiene", añadió.

Julio Comesaña contó también que el presidente del Medellín se reunió con algunos hinchas del equipo, orquestando un mal ambiente en su contra. "La falta de empatía la genera el presidente, se reúne con un grupo de hinchas y accede a un montón de cosas".

"No me hagan hablar a mí, porque yo me iba a ir callado, pero me voy a defender de las cosas que están faltando a la verdad. Después lo que dicen del tema de la edad, el señor Ossa tiene 34 años, yo tengo 74, yo me paro al lado de él y que nos miren quien está mas viejo", agregó al respecto.

"Él nunca ha hablado conmigo, yo hablo mucho con Raúl (Giraldo), las veces que he hablado con Daniel, perfecto, lo he respetado, es el presidente del club y le he evitado muchos problemas con los jugadores, porque él está dando a entender que yo tengo problemas con los jugadores por la edad mía, nada, les exijo lo mismo que me exijo a mí mismo. Tengo un compromiso con la institución y no le digo mentiras a los hinchas, me voy con la verdad, aunque le duela", concluyó.

Y lo criticó con dureza: "¿habrá alguien tan ignorante futbolísticamente para decir que esta campaña del DIM amerita para sacar al técnico? Ojalá que todo esto que se hizo no se tire con la borda, pero el señor Daniel Ossa me tiene que respetar a mí, porque lo que está haciendo no le está cuidando la plata a su tío, ni al club, porque está haciendo las cosas de manera equivocada".

Al respecto puntualizó: "que no me pongan a mí a señalarme y que no quiero al Medellín y que yo me peleo con los hinchas del club, pero a mí no me va a manejar el equipo nadie, a él no le da el cuero para sentarse a hablar conmigo".