Elvis Perlaza: "Si nos dan como favoritos o no, no es lo que nos interesa"

Elvis Perlaza, lateral derecho de Millonarios y uno de los jugadores de mayor experiencia en el actual plantel, dialogó con El Alargue de Caracol Radio, donde se mostró optimista con las opciones del cuadro Embajador de clasificar a la final y se refirió al próximo clásico ante Nacional.

"Es un grupo complicado, donde el equipo tiene posibilidades hasta la última fecha para que se dé esa posibilidad que nosotros queremos", manifestó respecto a la situación del equipo en el Grupo A.

Sobre el duelo ante Nacional, comentó que Millonarios no cambiará su estilo de juego: "nosotros somos un equipo que proponemos siempre y cuando hay rivales que se tiran atrás a defenderse, siempre cuesta, pero sabemos que tenemos que salir a buscarlo con la misma actitud y poder lograr abrir el marcador y que sea un partido más de ida y vuelta".

Mientras que aseguró que no se encuentran en un bache futbolístico: "el equipo está entero y hemos tenido buenos partidos, no se nos ha dado el gol pero siempre estamos generando opciones para ganar y es lo importante".

"Cuando no se marca se da por entender que hay bajo rendimiento, nosotros estamos tranquilos y sabemos que marcando temprano ante Nacional se va abrir un poco más", agregó al respecto.

De la supuesta falta de gol explicó: "hay que estar tranquilos, porque sabemos que siempre marcamos, por ahí en este último partido fue que no se nos abrió el arco".

Perlaza no quiso profundizar sobre lo sucedido contra el Junior y la perdida de tiempo, simplemente dijo: "a nosotros nos cuesta porque somos un equipo que intentamos siempre darle intensidad al juego, se molesta uno por estas situaciones que se presentan".

Finalmente, del favoritismo de Nacional, líder del Grupo con 8 puntos, señaló: "nosotros no sentimos esa situación, dependemos de nosotros mismos, si ganamos a Nacional y ganamos en Bucaramanga, independientemente de lo que pase en Medellín pasamos a la final. El grupo está abierto, si nos dan como favoritos o no en estos momentos no es lo que nos interesa porque dependemos únicamente de lo que podamos hacer nosotros para llegar a la final".

Finalmente, el lateral envió un mensaje a los aficionados: "contentos por el apoyo que nos han brindado, también nosotros con nuestro juego, actitud y la temporada que hemos hecho le hemos devuelto a ellos por el apoyo que nos brindan. Por ahí no hay que perder la esperanza porque no estamos hoy de líder, pero creemos que vamos a darle vuelta y vamos a llegar a la final".