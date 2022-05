A pocos días de elecciones, ¿cuál es el tono de los candidatos?

En Hora 20 un programa para analizar una nueva jornada de debate en el que los candidatos sacaron sus últimas cartas y estrategias para conquistar nuevos votos o para confirmar aquellos que ya han logrado, también una mirada al impacto de los escándalos de Piedad Córdoba y la orden judicial en contra de Rodolfo Hernández. Después una opinión sobre la caída de dos cabecillas de organizaciones criminales y su efecto en el futuro de estas estructuras.

A tres días de que cerca de 39 millones de colombianos puedan acudir a las urnas, el grupo de medios de Prisa abrió un nuevo escenario de discusión y de debate este jueves en la mañana en el que tres de los cuatro candidatos que puntean en las encuestas dejaron sobre la mesa su visión de país, sus posiciones, proyectos de nación y las diferencias ideológicas que los alejan de sus competidores. Temas como la justicia, educación, infraestructura, reformas económicas y asuntos de seguridad fueron los ejes de debate sobre los cuales los candidatos presentaron sus propuestas en medio de un tono moderado y en una tensa cordialidad tras los ataques y acaloradas discusiones que han protagonizado estos mismos candidatos en escenarios previos.

Con un Gustavo Petro que llegó tarde al encuentro y con un Rodolfo Hernández que no asistió, siendo fiel a su decisión de no acudir más a los debates, los candidatos aprovecharon este escenario, como uno de los últimos espacios para darle a conocer a los colombianos cuáles son sus propuestas, pero al tiempo hubo posibilidad de hacer duras críticas al gobierno actual, pues gran parte de los problemas, para algunos candidatos, radicaba en lo que se dejó de hacer en los últimos cuatro años. También se acudió al discurso del “salto al vacío” que ha impulsado Federico Gutiérrez o al del continuismo del cual ha echado mano Gustavo Petro, sin embargo, el candidato del Equipo por Colombia respondió básicamente que será un reformista en lo que no funciona y un continuista en lo que está funcionando.

En estos últimos días antes de llegar a la mesa de votación, también ha quedado en evidencia, no solo un tono mucho más moderado, sino un tufo en cada uno de los candidatos de que ganarán en primera vuelta con gran convencimiento y un discurso desde todas las campañas, de duda en las instituciones, sobre todo en las electorales encargadas de ofrecer transparencia y garantías en los comicios. Incluso, este tono ha llegado a Estados Unidos, donde un grupo de congresistas demócratas le han manifestado al gobierno Biden preocupación por el desarrollo del proceso electoral, aunque apenas ayer, el propio Departamento de Estado manifestó que confía plenamente en las instituciones colombianas.

Lo que dicen los panelistas

Jorge Enrique Bedoya, presidente de la SAC y exviceministro de Defensa, comentó que los candidatos están recogiendo los últimos votos y tratando de evitar cualquier ataque entre las distintas campañas. También advirtió que los debates son importantes, pero cree que los tiempos de respuesta son cortos y terminan limitando la posibilidad de explicar las distintas propuestas, “sería interesante ver varios debates al tiempo, pero concentrados en algunos temas”.

Aseguró que más allá del “qué” es importante el “cómo” en las propuestas, “hay unos que se cuidan que son los que puntean, pero otros pueden compartir la seriedad o falta de seriedad en las propuestas y de gestión”. Frente a la figura de Sergio Fajardo, advirtió que es una persona que no se deja molestar, “lo veo como debería estar cualquier candidato; independiente de puñaladas de gente que lo ha abandonado”.

Francisco Bernate, abogado penalista, profesor universitario y presidente del Colegio de Abogados Penalistas, destacó las formas en las que se dio el último debate, aunque cree que fue desafortunada la impuntualidad del candidato Gustavo Petro. “No hubo emociones, no hubo sobresaltos”, pero comentó que estos últimos debates más allá de tener como finalidad conquistar votos, cree que pueden tener un efecto desastroso, por lo cual, comenta que los mensajes que envían los candidatos van direccionados a equivocarse lo menos posible para no tener una salida en falso que puede ser cobrada en escenarios como las redes sociales.

Para Poly Martínez, periodista, corresponsal del diario ABC y columnista, los candidatos han estado juiciosos, pero al tiempo comenta que los debates han sido poco emocionantes, “a tres días de campaña cada uno intentaba cumplir y decir que sabía problemas”, pero apunta que el escenario no es entusiasta, cuando se necesita mayor entusiasmo y menos venta de propuestas. Apuntó que ahora se ve un Fajardo más enfocado y transmitiendo ideas, un Federico incomodando con sus repetidas interrupciones y un Petro que no llega a tiempo.

Comentó que lo ocurrido con Rodolfo Hernández nadie se lo imaginaba, y que en esa medida Federico se ha visto como una persona que debe correr sus bases, ya que a través de sus propuestas no ha logado poner agenda, “ni poner a pensar a los distintos sectores con sus propuestas y por el contrario termina generando tranquilidad”.

Jorge Iván Cuervo, abogado, profesor universitario y columnista en El Espectador, se preguntó sobre la utilidad de los debates presidenciales faltando pocos días para las elecciones, pues comenta que tras conocer encuestas los escenarios y el mensaje a quien va dirigido, termina modificándose. “Por ejemplo, Federico en la última semana quiere lanzar mensaje de que con él hay cambio y que se mueve al centro en algunos temas, pero para esa narrativa ya es tarde; eso ya lo tomó y lo capitalizó Petro”, en otros candidatos como Sergio Fajardo, dijo que es una figura que no supo a quién dirigirse, pues cree que no se sabe si iba a quitarle votos a Petro o intentaba capitalizar una parte del electorado de Federico Gutiérrez, “pero tengo impresión de que se relajó y fue cuando entró el jugador Hernández”, señaló

Por último, dijo que Fico es el más asustado con el ascenso de Rodolfo, que la desinflada de Fajardo es irreversible y que, si el escenario en segunda vuelta es con un Petro teniendo 10 o 12 puntos de ventaja frente al segundo, será complejo de revertir.