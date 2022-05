"Están prácticamente secuestrados en Haití": pareja exmilitar detenido

En 6AM Hoy por Hoy de Caracol Radio habló Milena Carmona, pareja del subteniente Jheyner Alberto Carmona Flórez, uno de los exmilitares detenidos en Haití.

Comentó que no ha pasado nada en materia jurídica con él, sigue aislado y afronta una situación muy compleja en materia de salud.

"No hay comida, agua y los servicios públicos son intermitentes. Ni hablar de la seguridad y peor aún que ellos tengan acceso con nosotros", comentó.

Carmona aseguró que no han llevado a su pareja a juicio, tampoco se le garantizó el debido proceso y menos un abogado.

"Nos hemos acercado a muchas autoridades en el mundo. La Cancillería comentó que no es un asunto fácil. Nosotros queremos es la intervención de entidaades como la ONU y la OEA para que le exijan a Haití que se haga justicia real. Ellos están siendo incumpado, exigimos una justicia real", comentó

Entre tanto, Carmona aseguró que su pareja fue contratado por una empresa legalmente constituída para prestar servicios de seguridad, pero él no fue a asesinar a ninguna persona a ese país:

"Ha sido una conspiración, una trampa. Lo recibe la Policía de Haití y ellos solicitan la misma asistencia a un arresto. Cuando ellos llegan, el presidente ya estaba muerto. No puedo creer que en la casa presidencial no tengan una sola cámara, en ese país no hay institucionalidad ni leyes", comentó.

