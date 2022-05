Arias: "El presidente me dijo que me prepare para que Meza no siga"

El nuevo entrenador de Independiente Santa Fe, Alfredo Arias, habló con El VBar de Caracol Radio sobre su llegada al club Cardenal. El entrenador uruguayo destacó la manera en que juegan sus equipos, la conformación de la nómina de cara al próximo semestre, sus aprendizajes en el Deportivo Cali y demás.

Arias, que aseguró que el equipo tiene una ventaja jugando en la altura de Bogotá, comentó que se encuentra entrenando a las categorías menores para darse cuenta del potencial que tiene el club.

Le puede interesar:

"Estoy entrenando la sub17 y sub20 para ver qué tenemos. Enfrenté a Santa Fe y lo conozco, para competir en el campeonato colombiano, necesitamos definir el plantel y una vez lo hayamos definido, veremos qué posición necesitamos, no va a ser reforzar por reforzar, tampoco es pedir por pedir, hay que utilizar la imaginación, hay que analizar lo que tenemos. Tenemos jugadores para pelear arriba", comentó.

Sobre la manera en la que juegan sus equipos, basados en la posesión de la pelota, Arias resaltó: "Hay que adaptarse, se gana y se pierde con todas la ideas. Si me traen es porque vieron cómo juegan los equipos. Vamos a ir al frente".

"El juego de posesión tiene que ver con asociarse en espacios, crear superioridad numérica a través de la pelota, el buscar el hombre libre siempre. Yo creo mucho en el jugador, el jugador elige la pelota. A lo que apelo es a rescatar el gusto por el juego del futbolista. Voy a seguir con la misma metodología: la posesión. Lo que yo puedo variar es la estructura para aprovechar los espacios. Eso no va a cambiar", agregó.

Uno de los temas que más polémica ha generado en los últimos días en el cuadro Cardenal, tiene que ver con la eventual salida de Francisco Meza de la institución, aunque el entrenador uruguayo aclaró el tema.

"Meza, según me dijo el presidente, me debo preparar para que no siga", dijo. Y resaltó que la búsqueda de un defensor central podría estar en su tierra natal, "Si no está en Colombia puede estar en Uruguay, porque es lo que más conozco y si algo hacemos bien es defender".

Finalmente, sobre el título del Deportivo Cali, comentó: "Me alegré por la gente de Cali y mis jugadores, seguramente Dudamel le aportó lo que necesitaba el equipo para ser campeón, creo que parte de eso, una parte muy pequeñita fue nuestra", concluyó.