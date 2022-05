Cadavid "no se explica" el distinto nivel en Sudamericana y en Liga del DIM

Independiente Medellín quedó eliminado de manera temprana de la Copa Sudamericana y ahora su mirada está puesta en conseguir un cupo en la final de la Liga Colombiana, donde empezó con pie derecho los cuadrangulares.

El Poderoso ganó en su debut de cuadrangulares de la Liga 2-0 a La Equidad y demostró que es un candidato a llegar a la final. En diálogo con El Alargue de Caracol, Andrés Felipe Cadavid, jugador del DIM, destacó que el equipo tiene puesto su objetivo en la Liga.

"Es muy importante empezar de la mejor manera, con ese nivel que queremos terminar el torneo, el torneo se lo gana el que va mejorando. Ya estamos pensando más en la Liga, estamos mentalizados en que tenemos un equipo competitivo, que somos muy fuertes de local, tenemos que ir organizando detalles, no puede ser uno mediocre y quedarse en lo que ya está bien, sino tener aspectos por mejorar", explicó.

Le puede interesar:

Sin embargo, Cadavid confesó que no se explica por qué el nivel mostrado en la Copa Sudamericano era tan diferente a la Liga Colombiana.

"No se puede explicar, como hincha y jugador tenía la ilusión de sacar el equipo adelante en Sudamericana, no se dieron los resultados, nos costó bastante salir del Atanasio, lo hemos demostrado. No son excusas, porque donde uno juegue tiene que salir a ganar siempre", dijo.

No obstante, destacó que en el último duelo de la fase de grupos, ante Guaireña, el DIM va a dar todo por cerrar de la mejor manera su participación en la Copa Sudamericana.

"Obviamente es un partido internacional, donde tenemos que estar a la altura, está nuestro honor y dignidad. Podemos seguir mejorando muchas cosas para estar a la altura de lo que se viene", aseguró.

Sobre la posibilidad de llegar a la final de la Liga, Cadavid destacó que como grupo trabajan siempre en mejorar siempre, sin quedarse en una zona de confort por el buen momento que atraviesan en el campeonato local.

"Somos muy autocríticos, hemos mirado los partidos donde hemos fallado. Todos sabemos lo que debemos mejorar. Sabemos que en un mes podríamos salir campeones, tenemos que meter la cabeza en lo que estamos jugando", comentó.

"Contra Tolima es un juego muy importante para nosotros, puede definir muchas cosas. En Tolima entienden muy bien lo que es jugar finales. Entendemos lo que es el Tolima, la manera en que juega, hemos visto cuáles son sus virtudes y defectos, por donde los podemos atacar", añadió.