¿Gallardo le pidió ayuda a Borré y Quintero para fichar a Díaz?

Rafael Santos Borré recordó, en charla con El VBar Caracol, una conversación que sostuvo con Marcelo Gallardo, cuando este pretendía fichar a Luis Díaz para River Plate, en ese entonces en Junior de Barranquilla.

Al ser preguntado si el Muñeco le pidió que intermediara, comentó: "no me pidió eso literalmente de que hablara con él, sí me dijo lo que quería, estuvo hablando conmigo y con JuanFer (Quintero) de que le gustaba mucho Luchito, de cómo jugaba, de lo que hacía, pero siempre tuvo la intención de llevarlo".

Borré agregó que lo buscaba como reemplazo de Gonzalo Martínez: "en ese momento él sentía que era el reemplazo perfecto para el Pity Martínez, se nos acababa de ir el Pity Martínez y acabábamos de quedar campeones de la Libertadores y necesitábamos un jugador que nos diera eso, ese desequilibrio, esa picardía que teníamos con el Pity, en su momento Marcelo estuvo muy interesado, lo quiso llevar, pero las negociaciones con Junior fueron difíciles".

No obstante, resaltó: "siento que el camino para Lucho hubiera sido igual yendo a River, quedándose en Junior, porque es un jugado que la verdad es increíble, su camino se iba a dar así porque tiene mucho talento, para nosotros es un orgullo poderlo tener en nuestra Selección".