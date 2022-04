Jersson sobre dirigir a Llaneros: "Es una oportunidad que estaba esperando"

Jersson Gonzáles fue oficializado por Llaneros para dirigir al equipo luego de su paso por las divisiones menores del América de Cali, donde estuvo como interino en dos oportunidades con el primer grupo, pero nunca como técnico en propiedad.

En el Carrusel Caracol, el exfutbolista se refirió a este nuevo proyecto que va a asumir con el reto de poder entrar a los ocho y posteriormente pelear por el ascenso.

"Es una oportunidad que estaba esperando hace mucho tiempo. Estoy agradecido con el presidente que se fijó en mí. Llego con las ganas de aportarle a este gran proyecto. Contento, soñar en grande y empezar así de cero. Como voy a empezar es lo que siempre había querido", comentó.

"Ganando el partido menos, alcanzaríamos al octavo en puntos, que faltarían unas fechas. Yo he sido claro con el presidente, yo iba a llegar después de junio, pero se dio la salida del otro profesor. No es imposible, no estamos dentro de los ocho, pero hay un grupo asequible", agregó.

Sobre la no llegada de la oportunidad de dirigir al primer equipo americano en propiedad, comentó: "No se trata de si fueron injustos o no, siempre estuve con muy buen actitud en lo que era el mundo américa donde quisiera que yo estuviera, Tulio dio el aval para que estuviera acá, hubiera querido tener la oportunidad, pero no se tuvo. Quería empezar mi proceso. Lo más importante es la confianza para afrontar un proyecto como este".

"Todo el mundo sabe lo que significa América para mi, como jugador lo di todo, ahora en divisiones menores también. Con esta nueva oportunidad voy a dar todo por el todo, ojalá los resultados nos acompañen", añadió.

