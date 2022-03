"Hidroituango debe entrar a funcionar con estándares altos": Gob. Antioquia

En entrevista en 6AM Hoy por Hoy habló Aníbal Gaviria, gobernador de Antioquia sobre el funcionamiento de Hidroituango.

El funcionario mencionó "lo que yo he dicho es que la fecha de entrega de Hidroituango tiene que cumplir los más altos estándares de seguridad e ingeniería para garantizar que hacia el futuro no tengamos otra situación de contingencia. Lo importante es que se cumpla ese compromiso, ese propósito. Las comunidades abajo, y las áreas de riesgo, pero también la garantía de la energía para Antioquia y el país son fundamentales, más que definir una fecha es cumplir con los parámetros estrictos".

"Lo que yo recojo son las informaciones que he visto públicas, entiendo que se definió una fecha, pero entiendo que hay una comunicación de los contratistas en el sentido de que esa fecha es difícil de cumplir. No tengo los elementos porque no tengo el detalle del avance para decir una fecha. Lo que pongo en consideración es que más que una fecha lo que se debe cumplir es esos parámetros" indicó.

De igual manera, aclaró, "hay informes que exponen los criterios que se deben seguir para tener esa garantía de eliminación de riesgos hacia futuro. Nosotros desde la sociedad Hidroituango le hemos escrito en varias ocasiones a EPM acerca de inquietudes. La verdad es que nos ha respondido algunas, y de estas consideramos que unas han sido de forma incompleta y otras no las ha respondido."

"Es cierto que no tenemos toda la información que deberíamos tener, pero con la que tenemos y que tiene cualquier ciudadano, se genera la inquietud de cuál es la fecha, si la del 26 de julio o la que expone el contratista. De ahí nace la inquietud", mencionó.