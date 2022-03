Menor víctima de maltrato en Soacha recibirá acompañamiento psicológico

En entrevista en 6AM Hoy por Hoy habló Juan Carlos Saldarriaga, alcalde de Soacha, sobre el caso de maltrato infantil difundido por redes sociales en donde se evidencia que una psicóloga retiene a la fuerza un menor de edad.

El alcalde aclaró que "lo primero que hay que contar es que no es un centro de cuidado infantil, un CDI. Esto sucede en una casa de familia, donde una señora que es psicóloga cuida a unos niños y maltrata. No sucedió dentro de la formalidad del Estado. Me imagino que maltrataría a todos los menores que cuidaba".

"El menor se encuentra bien, estamos haciendo un acompañamiento psicológico al él y a la familia. A la señora que ya se determinó que es psicóloga, la mamá ya puso la denuncia ante la Fiscalía y también se va a poner ante los entes que regulan la profesión de psicología para que le sea retirada la tarjeta profesional", confesó.

De igual manera, indicó que "el menor tiene tres añitos. Es bastante impactante el vídeo. Cuando tuve la oportunidad de verlo genera gran conmoción. Hay que hacer una recomendación a todos los padres de familia y es no dejen a sus hijos con cualquier persona. Nosotros tenemos 10 CDI, 89 hogares de Bienestar Familiar en los barrios, que busquen las personas que están guiadas, que llegan técnicos y supervisores a revisar qué está pasando en estos hogares. Este vídeo deja al descubierto que la persona más "idónea", la más amiga, la más cercana no es la más idónea para cuidar a los hijos".