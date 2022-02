300.000 estudiantes de Bogotá pasan hasta tres horas en el tráfico

En entrevista en 6AM Hoy por Hoy habló Jaime Achury, rector del Gimnasio del Norte colegio en Bogotá, habló sobre el tráfico al que se enfrentan los estudiantes todas las mañanas en la ciudad y las solicitudes que se están realizando al Distrito.

Achury aclaró que, "el Gimnasio del Norte tomó la vocería, estamos muy preocupados con todo lo que está sucediendo. Estamos hablando de más de 300.000 estudiantes que todos los días pasan hasta tres horas en el transporte escolar."

Sobre las medidas que ha tomado la ciudad para mejorar el tráfico mencionó que "primero, tenemos inconvenientes con los ciclistas, porque el tema de las ciclorutas no está funcionando, pues no están completas. Los biciusuarios no las usan o invaden los carriles de los autos para movilizarse."

"Segundo, los camiones, que son de más de tres toneladas, funcionan en la madrugada y muchas veces se varan, esto genera mucho tráfico. Otra solicitud que hacemos tiene que ver con más presencia de la Policía, para agilizar más los procesos y que puedan atender todo lo que pasa en la vía" confeso.

Afirmó que buscan que las vías se arreglen, pues los huecos y los daños provocan que haya tránsito lento. De igual manera, indicó que desean que se solucione la situación con los arbustos, pues consideran que hay bastantes sobre la autopista.

Finalmente, el rector recalcó que las flotas, pese a que hay un terminal, invaden los carriles de la Autopista, anteriormente el tráfico empezaba en la Calle 170, ahora es en la Calle 134.