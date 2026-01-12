MinDefensa inicia agenda en Estados Unidos para fortalecer cooperación contra el narcotráfico

Colombia

Desde este lunes 12 de enero, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, inicia su agenda diplomática en Estados Unidos con altos funcionarios del Gobierno norteamericano, con el objetivo de consolidar y fortalecer la cooperación binacional en la lucha contra contra el narcotráfico. Esto a pesar de que se había dicho en un principio que las reuniones iban a ser virtuales.

Durante los encuentros, se busca diseñar estrategias y trazar una hoja de ruta binacional que permita afectar las estructuras criminales que impactan la seguridad de ambos países.

En particular, el ministerio informó que la agenda prioriza algunos temas:

Cooperación en inteligencia.

Uso de drones.

Sistemas antidrones

Reunión entre la cancillería y delegados de Estados Unidos

Previo al desplazamiento del ministro Sánchez a Estados Unidos, se llevó a cabo una reunión virtual con el subsecretario para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Guerra, Joseph Humire, en la que se definieron los temas centrales y la estructura de los encuentros bilaterales.

En esta videoconferencia también participó la canciller Rosa Villavicencio, con el acompañamiento de la Embajada de Estados Unidos, y se establecieron las prioridades para socializar las acciones que adelanta Colombia en la lucha contra las drogas.

La agenda, que se desarrollará durante tres días, contará además con la participación de delegados de los ministerios de Justicia y Relaciones Exteriores, y contempla reuniones con funcionarios del Departamento de Guerra, miembros del Senado estadounidense encargados de los temas de armas e inteligencia, así como representantes de alto nivel de la Casa Blanca.

#ATENCIÓN | Desde hoy inicia en Estados Unidos la agenda diplomática del ministro de Defensa Pedro Sánchez (@PedroSanchezCol) con altos funcionarios del Gobierno de ese país con el objetivo de consolidar la cooperación entre ambos países en la lucha contra el narcotráfico.



"El… pic.twitter.com/hdB3LvtcMB — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) January 12, 2026

Preámbulo a la visita de Petro a Estados Unidos

Esta visita del jefe de la cartera de Defensa se realiza como preámbulo a la gira oficial que hará el presidente Gustavo Petro en febrero, y contempla encuentros en los que Colombia expondrá los avances, resultados y desafíos de su política contra las drogas, así como las acciones para enfrentar amenazas trasnacionales.

El ministro Pedro Sánchez explicó que, durante los diálogos, Colombia demostrará que, así como existen estrategias orientadas a afectar el consumo, el país cuenta con una política y con resultados para golpear la producción de drogas, iniciativas que, aunque diferentes, son complementarias.

Según el Ministerio de Defensa, esta agenda será clave para afianzar los lazos de cooperación binacional, avanzar en iniciativas conjuntas y consolidar acciones coordinadas contra los grupos criminales que financian sus actividades ilícitas a través del narcotráfico.