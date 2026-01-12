Adulto mayor murió tras ser arrollado por una motocicleta en el barrio Bocagrande

A la morgue de Medicina Legal fueron enviados los restos mortales de un adulto mayor de 60 años, que perdió la vida en inmediaciones de la base naval ARC Bolívar en el barrio Bocagrande, zona turística de Cartagena.

Sobre este trágico desenlace, Caracol Radio conoció que el hoy occiso intentó pasar la carretera, cuando fue embestido por un motociclista que pese al accidente, según versiones se marchó sin auxiliar a la víctima y en este momento es prófugo de las autoridades.

También se pudo establecer que el presunto homicida, fue captado por varias cámaras de seguridad, por eso su detención se realizaría en las próximas horas. Entre tanto, unidades del DATT y la fiscalía están a cargo de la investigación para determinar responsabilidades, mientras se termina la identidad plena del ahora difunto.