Más de 70 mil vehículos se movilizaron por carreteras de Bolívar durante puente festivo de reyes

En el marco de las dimensiones institucionales ‘Seguridad, Dignidad y Democracia’ la Policía Nacional en Cartagena en este Plan Retorno del puente festivo de “Día de Reyes”, invitó a todos los conductores a seguir respetando las normas de tránsito y evitar conducir bajo el efecto de bebidas embriagantes, contribuyendo así a prevenir la accidentalidad vial.

A través de siete (14) áreas de prevención se realizaron controles en los corredores viales, acompañando a los conductores y viajeros.

Con esta actividad se realizaron pausas activas con el fin de recuperar energía y mejorar el desempeño al conducir, manteniendo una actitud preventiva al peligro.

Las asistencias mecánicas son una herramienta de acercamiento al ciudadano para facilitar el tránsito de todos los usuarios de la vía, además de solucionar cualquier contratiempo que se pueda presentar con los vehículos sobre las rutas nacionales llamando al #767.

Durante este puente festivo se movilizaron más de 70.000 vehículos por las vías de Bolívar.

En la terminal de transporte se despacharon 2.805 buses y en la terminal aérea, 365 vuelos nacionales y 125 internacionales, donde han transportado a más de 82.900 personas.

El comándate de la Policía Metropolitana de Cartagena, brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, indicó que se ha presentado lastimosamente un (1) siniestro vial logrando una reducción del 67% comparado con el año anterior (3 siniestros), donde han resultado dos (2) personas lesionadas logrando una reducción del 60% comparado con el año anterior (5 lesionados), es de resaltar que durante este puente festivo no se han presentado perdidas de vida por accidente de tránsito logrando una reducción del 100% comparado al año anterior (2 fallecidos).

De la misma manera por incumplimiento a la norma de tránsito se han aplicado 83 comparendos.

Invitamos a todos los conductores y ciudadanos a madrugarle al plan retorno y a respetar las normas de tránsito.

La Policía Nacional invita a todos los conductores a seguir estas recomendaciones para prevenir accidentes y garantizar un viaje seguro durante este puente festivo:

1. Revisa tu vehículo antes de viajar: Verifica el estado de los frenos, llantas, luces y niveles de aceite y líquido de frenos.

2. Respeta los límites de velocidad: Conduce de manera prudente y evita maniobras peligrosas.

3. No mezcles alcohol y conducción: Si vas a tomar, asigna un conductor designado.

4. Usa el cinturón de seguridad: Es obligatorio para todos los ocupantes del vehículo.

5. Descansa antes de conducir: Evita manejar si estás cansado o con sueño.

6. Mantén la distancia de seguridad: Respeta la distancia con otros vehículos para evitar colisiones.

7. Respeta las señales de tránsito: Cumple con las normas viales y obedece las indicaciones de los agentes de tránsito.

8. Evita distracciones: No uses el celular mientras conduces y mantén la atención en la vía.

9. Revisa el clima y las vías: Infórmate sobre las condiciones climáticas y del estado de las carreteras antes de salir.

10. Documentos en regla: Lleva contigo tu licencia, SOAT, revisión técnico-mecánica y demás documentos al día.