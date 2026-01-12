Alcaldía de Cartagena confirmó reapertura a canchas de Alameda en marzo de 2026

El inicio del 2026 llega cargado de obras deportivas y seguimiento riguroso a los escenarios que fortalecen el deporte en Cartagena. En ese contexto, el alcalde Dumek Turbay inspeccionó los trabajos de mejoramiento que se ejecutan en las canchas de Alameda La Victoria, consideradas el templo del fútbol menor en la ciudad, liderados por el IDER.

Las canchas de Alameda La Victoria son un históricas por ser centro de formación para niños y jóvenes cartageneros, para hoy el recinto deportivo tiene un cambio notable.

Durante el recorrido, el alcalde Dumek Turbay revisó detalladamente el avance de las obras que buscan dignificar este escenario deportivo y ofrecer condiciones óptimas para el desarrollo del fútbol base.

“Alameda es un símbolo del fútbol menor en Cartagena. Aquí se han formado talentos que hoy representan a la ciudad y al país. Nuestra obligación es entregar escenarios dignos, seguros y a la altura de los sueños de nuestros niños y jóvenes”, expresó el alcalde Dumek Turbay.

Las canchas que llevan los nombres de destacados futbolistas cartageneros como Wilmar Barrios, Roger Martínez y el recordado Elson Becerra ya cuentan con nuevo pasto sintético, lo que evidencia una transformación integral del escenario y una nueva cara para el fútbol formativo en Cartagena.

Uno de los principales problemas históricos del complejo, relacionado con el drenaje y la filtración de agua, fue solucionado mediante la instalación de un sistema de drenaje subterráneo con estación de bombeo, garantizando que no se presenten inundaciones dentro del recinto, incluso en temporada de lluvias.

“El deporte, los jóvenes, el futuro de Cartagena es nuestra prioridad y el deporte hace parte de ese avance que queremos para Cartagena. Estás canchas tienen historia, cientos de grandes futbolistas han pasado por esta zona y hoy están triunfando, eso queremos para Cartagena, que sea cuna de grandes deportistas en todos los deportes y por eso le estamos apostando a un escenario deportivo renovado con todos los juguetes”, dijo el alcalde Turbay.

Asimismo, fue subsanada la problemática de aguas residuales que por años afectó a la comunidad aledaña. Según el contratista de la obra, esta intervención permitirá que los habitantes del sector no vuelvan a sufrir por la salida de aguas desde el área de las canchas.

“Estas obras no solo benefician a los deportistas, también le devuelven tranquilidad y calidad de vida a la comunidad vecina. El deporte también es una herramienta para ordenar la ciudad y generar bienestar”, añadió el mandatario.

Avance de obra

• Pasto sintético instalado al 100 %

• Sistema de drenaje mejorado, solucionando una problemática histórica de la comunidad

• Cerramiento perimetral contra impactos instalado

• Luminarias instaladas al 100 %

• Pérgolas para cubierta en fabricación; cimentación al 90 %

• Camerinos con un avance del 90 %

La restauración de estas canchas representan la apuesta del alcalde Dumek Turbay en dignificar todas las zonas de Cartagena con obras que impacten a la ciudadanía. En este caso un gran número de niños, niñas y jóvenes de la ciudad que practican la disciplina del fútbol.