Precio de la papa en Colombia se mantendrá alto por lo menos hasta junio

La papa ha aumentado considerablemente su precio en el país, la venta al mayorista llegó a los 3.000 pesos el kilo, mientras que en las tiendas de barrio la libra supera los 2.000 pesos en la segunda semana de febrero.

En conversaciones en 6AM de Caracol Radio Germán Palacio, presidente de Fedepapa, afirma que el precio de la papa seguirá alto, por lo menos hasta el mes de junio. Esto gracias a la salida de la cosecha de Cundinamarca y Boyacá que comenzará a bajar y a estabilizar los precios.

Palacio comenta que los últimos dos años han sido supremamente difíciles para los productores de papa. En el segundo semestre del 2020 por el cierre de hoteles, restaurantes y cafeterías el precio de la papa bajó a niveles históricos, los productores salían a las carreteras y peajes a vender sus productos.

En el primer semestre del 2021 el cierre de las vías, los bloqueos y el paro hicieron que la cosecha que sale del sur del país, en departamentos como Nariño, Cauca y Tolima, no se pudiera cosechar. Esto llevo a grandes pérdidas, los productores tuvieron que dejar el producto enterrado, y en el segundo semestre del 2021 el incremento del costo de los insumos de producción.

“El 80% de los productores es de menos de una hectárea, es decir no tienen músculo financiero. Estos tres semestres han sido caóticos y eso ha ocasionado que no se pueda sacar la cantidad de papa normal que surte la mesa de los colombianos.”, afirma el presidente de Fedepapa.

Hace dos años habían alrededor de cien mil productores de papa, en este momento hay cerca de 185 mil. Los productores que han desertado se encuentran sembrando cannabis medicinal o productos más tradicionales como arveja, zanahoria, etc. También hay muchos productores que han tenido que alquilarse como jornaleros, lo cual ha afectado su calidad de vida.

El Gobierno ha anunciado una baja de aranceles en 179 productos, pero con esto no se soluciona la situación a corto plazo. “Esos alivios a los aranceles sirven pero el problema es más integral, como las vías secundarias y terciarias, el acceso a mercados, la utilización de semillas, o de paquetes tecnológicos. No es solo una medida de bajada de aranceles, que consideramos no es el peor problema.”, concluye Germán Palacio.