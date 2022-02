Colombiano en Ucrania da parte de tranquilidad por tensión con Rusia

Jesús Maldonado es un colombiano que vive en Kiev, Ucrania, y habló en 6AM Hoy Por Hoy sobre la tensión que se vive en este país por los problemas con Rusia.

"He sabido que el presidente intervino en televisión en donde expresó que debemos estar calmados, que lo que existe es información que no se basa en la realidad y que solo genera pánico. Es más una parte de desinformación para las personas y la realidad es otra. La mayoría de la población tenemos la convicción de que Rusia no va a hacer un ataque a Ucrania", dijo.

Por otro lado, mencionó que Estados Unidos tiene la culpa tanto como Rusia, pues Ucrania está entre las dos potencias.

"Los dos son los malos, Ucrania solo se encuentra en medio de dos potencias que están definiendo su influencia a nivel mundial. Estratégicamente, por frontera, a EE. UU. le sirve para crearle problemas a Rusia. Estamos en medio de dos cañones", contó.

Y agregó: "Si vas por la calle y escuchas en qué idioma hablan y de qué, yo diría que con los jóvenes puede ser un 50%, una parte hacia la Unión Europea. Ya personas adultas y mayores piensan más hacia Rusia como pueblo".