Guionista de House Of Gucci da detalles de la película y su vida en Bogotá

Roberto Bentivegna, guionista de la película House Of Gucci, habló en 10AM y dio detalles de la película, así como de su vida en Bogotá, lugar donde escribió este guión.

"Estoy en Bogotá, me quedé atrapado al ir a una boda y me quedé un año. Ahora estoy acá pasando un tiempo con amigos y trabajando. En "House Of Gucci", el cine está en un momento muy complejo, incluso antes de pandemia, por plataformas de streaming. Este película, para público maduro, tuvo éxito y eso me sorprendió mucho.

Y agregó: "En mi caso, escribí el guión solo y en ese momento no teníamos involucradas las personas. Cuando llega el director, que tiene sus ideas y apuntes, es un proceso de descubrimiento. De todos los actores, el único que quería llevar sus ideas Adam Driver. El guión lo desarrollé desde Bogotá".

Para finalizar, explicó por qué Lady Gaga era la favorita para ese papel mientras escribía el guión.

"Lady Gaga es la persona en la que pensé cuando escribí. Yo lo mencioné cuando escribí el guión, era la única persona para mí que podía interpretar ese papel. Debimos esperar cerca de 5 meses para que lo pudiera leer"

Escuche la entrevista completa en el audio.