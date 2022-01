Gobernador de Sucre insiste en que no se realicen corralejas en Sincelejo

En entrevista en 6AM Hoy por Hoy habló el gobernador Héctor Olimpo sobre las solicitudes que han sido evadidas por el alcade de Sincelejo para realizar las corralejas.

"Nosotros hicimos un Consejo de Seguridad el 8 de enero para que la actividad de las corralejas presentarán con todos los requisitos y las condiciones de seguridad que se necesitan. Se solicitó al alcalde que nos hiciera llegar los permisos y autorizaciones de las pólizas, los conceptos de la unidad de riesgos, así como el consentimiento de la Policía por la seguridad del evento y no nos los hicieron llegar. Además, que nos hiciera llegar el protocolo de cómo se iban a garantizar las normas de protrcción animal y un protocolo de COVID sobre el manejo durante el evento, del distanciamiento y las medidas de bioseguridad", aclaró el funcionario.

Asimismo, señaló que, "se hicieron dos reuniones con la Procuraduría y no logramos que hicieran llegar esos requisitos y esa documentación. Sin embargo, el alcalde expide minutos antes del inicio del evento una autorización. Evidentenemente no se cumplió con el planeamiento, ni con el alistamiento. Nosotros hemos venido reiterando al alcalde de que se abstenga de dar la autorización sobre el evento, toda vez que no se cumplen los requisitos para garantizar la seguridad de la gente y la protección de los animales".

Por otro lado, señaló que "a pesar de nuestras recomendaciones y de la Procuraduria, lo que creo es que hay una voluntad para que el evento se lleve a cabo".