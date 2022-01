Shaira sobre Jhoiner Leal: No puedo creer que no le haya salido una lágrima

En entrevista en 10 AM Hoy por Hoy habló Shaira, amiga cercana de Mauricio Leal, sobre el asesinato y sus dudas desde el principio de que haya sido un suicidio.

Shaira mencionó que dudaba de la inocencia de Jhonier Leal pues "ha sido un tema muy complicado, porque yo desde el principio empecé a sospechar de las contradicciones que él hacía en las entrevistas cuando le explicaba ciertas cosas de su vida y lo que publicaba".

"Además, empecé analizar el día de la funeraria, él no se sintió para nada dolido y eso es algo que yo digo que es increíble perdiendo a su familia. No puedo creer que no le haya salido ni una sola lágrima de arrepentimiento o de tristeza. Entonces yo dije <<aquí hay gato encerrado>>. No lo quise abrazar, ni saludarlo ese día, porque yo lo presentía".

Por otro lado, mencionó que "siento que él desde un principio se rayó conmigo y lo note también, porque en la misa empezamos a mirarnos demasiado. Yo ya lo presentía. Además, él me bloqueó de sus redes sociales. Creo que es una persona que no está en sus cabales, que es un asesino completo".

Sobre su amistad con Mauricio Leal, indicó que "era una relación muy bonita, yo a él lo conocí en el 2011 y empecé a ir a su peluquería. Creo que más que una clienta, nos volvimos muy amigos. Viajamos juntos, teníamos muchos planes, y compartíamos muchos gustos. De hecho, a él le gusta mucho la música, incluso, grabo una canción y muy emocionado me dijo que quería grabar más".

De igual manera, resaltó que el fallecido "era una gran persona, un gran consejero para mí, porque la verdad todo lo que hago en mi vida está relacionado con los consejos que me dio. Creo que lo voy a recordar siempre y en mi corazón. Trataré de honrar su nombre luchando por mi carrera y por mis sueños".

Finalmente, la artista mencionó que "yo hablé con él antes de que lo asesinaran. Estábamos en la peluquería hablando un rato y, de hecho, estaba un poco ocupado porque estaba arreglando una famosa. Él me iba a cortar el pelo ese día y no alcanzó, incluso, quedamos de hacerlo el martes".

"Me pareció muy raro, porque él tenía la intención de hablar conmigo porque yo estaba muy triste esos días. Él me decía. <<cuando necesites un consejo dímelo que tú sabes que yo te quiero como mi hija, como mi hermanita>>. Nos dimos un abrazó y eso fue lo último que pasó entre nosotros. Llegué a mi casa y él me mandó un mensaje más o menos a las 8:00 y no volví a hablar más con él":