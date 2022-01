Amigo de Mauricio Leal: Ojalá algún día se arrepienta del daño que ha hecho

En entrevista en 10 AM Hoy por Hoy habló Esteban Buitrago, amigo cercano de Mauricio Leal, sobre el asesinato y sus dudas desde el principio de que haya sido un suicidio.

Buitrago aclaró que "es una noticia impactante para todos, la avaricia, la envidia de estas personas que no dejan crecer a personas tan maravillosas y humanas como lo era Mauricio. Esta es una noticia muy aterradora, sus familiares, sus amigos y las personas de la peluquería estamos muy asombrados de todo esto"

Sobre la relación de Mauricio con su hermano indicó que "con la peluquería nunca note que tuvieran un pleito o de pronto no lo demostraban, pero siempre se mostró esa envidia y esa tacañeria que tenía Jhonier frente a Mauricio".

"Como le mencioné a la Fiscalía, realmente Mauricio y yo éramos muy amigos Mauricio me mostraba mucho las conversaciones que directamente tenía con su hermano, donde se notaba realmente la envidia que le tenía. Su hermano le pedía dinero y Mauricio decía que no tenía y Jhonier se molestaba", aclaró.

En relación con la posibilidad de que el asesinato este involucrado con algo distinto a lo económico mencionó que "la verdad no sabría qué decir, fue más un tema económico y no creo que haya nada más detrás".

"Mauricio era una persona muy reservada, siempre sonreía, era una persona muy alegre y que siempre se preocupaba por todos, pero él era muy reservado para todos sus temas personales", agregó.

Ante la posibilidad de lavado de activos en las finanzas de Leal recalcó que "creo que no he conocido persona más legal que Mauricio, él era de los que le gustaba pagar el IVA a tiempo o a mi que era su proveedor. Siempre vivía pendiente de los pagos de todos sus clientes y proveedores, pero de lavado de activos no creo",