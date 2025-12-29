Fin de las protestas: Alcaldía de Cartagena y cocheros acuerdan transición a coches eléctricos

La Alcaldía de Cartagena y el gremio de cocheros alcanzaron este lunes un acuerdo de voluntades que permitirá avanzar en el proceso de transición de los coches de tracción animal hacia un modelo de transporte turístico eléctrico en el Centro Histórico de la ciudad.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

El entendimiento se logró durante una mesa de concertación, realizada en la Plaza de la Aduana, luego de que un grupo de cocheros llegara al lugar tras una marcha convocada para manifestar su inconformidad frente al decreto 2296 de 2025 que prohíbe la circulación de coches halados por caballos en esa zona.

Durante la negociación, representantes del Distrito expusieron las garantías institucionales previstas para el proceso y escucharon las inquietudes del gremio. En ese contexto, la secretaria General, María Patricia Porras, explicó que el propósito de la Administración es sostener el diálogo y acompañar a quienes dependen de esta actividad mientras se implementa el nuevo modelo de transporte.

Señaló que el proceso no se limita a la expedición de una norma, sino que requiere seguimiento, presencia institucional y soluciones graduales para los trabajadores involucrados. En este ejercicio, por parte del Distrito tambien estuvieron presentes los secretarios de Interior, Bruno Hernández; de Hacienda, Haroldo Fortich y el director de la Umata, Adolfo Pérez.

“Es agradable lograr que un proceso histórico y tan necesario para la protección animal en Cartagena, la sostenibilidad y la reinvención del turismo para que se aleje de controversias, tome distancia de la beligerancia, de las diferencias, del desacuerdo y de la polémica. Es clave avanzar con total concertación en una transición inminente e imparable. Y lo único que pedimos es: unión, acuerdo de voluntades y altruismo para que nuestra ciudad siga avanzando”, expresó el alcalde Dumek Turbay.

Y agregó: “Nuestra oferta institucional es amplia para darle todo tipo de alternativas laborales y psicosociales al gremio y asociaciones de cocheros. Si hay sensatez, voluntad y generosidad, dejando atrás el egoísmo y los intereses particulares, esto saldrá bien. Sé que así será, pues en lo que compete a los coches eléctricos todo está listo y con esta conversación exitosa de hoy se avanzó bastante con el gremio de cocheros”.

El alcalde Dumek Turbay explicó que el acuerdo de voluntades se estructura con la concertación de vinculaciones laborales, capitales semilla e integración al sistema de carruajes eléctricos.

“Queremos, y lo merecen, ser protagonistas de la sustitución, de este nuevo panorama que estoy seguro que se convertirá en referente mundial. Con cartageneras y cartageneros a bordo de los coches eléctricos, mientras todos juntos decimos NO al maltrato animal, pues en Cartagena se protegen los derechos de todos, incluso los seres sintientes”, afirmó Turbay.

Como resultado de la mesa, ambas partes acordaron una serie de compromisos que permitieron levantar la protesta y continuar el proceso por la vía de la concertación.

El acuerdo de voluntades contempla:

_ La continuidad de las mesas de trabajo.

_ El acompañamiento institucional durante el proceso de transición.

_ Medidas orientadas a evitar afectaciones económicas a las personas vinculadas a la actividad.

_ Prioridad en los procesos de vinculación a la Administración Distrital para los cocheros que, a partir del 5 de enero, manifiesten su interés en ingresar al Distrito.

Tras la aceptación de estos puntos, la Administración Distrital informó que el proceso de transición continuará en el marco de la implementación del nuevo modelo de transporte turístico eléctrico en el Centro Histórico.

Mañana martes 30 de diciembre, a las cuatro de la tarde, arranca la circulación del primer lote de 30 coches eléctricos, desde la Plaza de Los Coches; por lo que este acuerdo de voluntades es clave para propiciar armonía y tranquilidad en esta histórica fecha.