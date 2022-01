Montoya: "Estoy contento en Pereira, quieren mantener el proyecto del 2021"

Santiago Montoya, uno de los refuerzos del Deportivo Pereira para el 2022, dialogó con El Alargue de Caracol Radio sobre su llegada al cuadro 'Matecaña' y su salida del Atlético Bucaramanga.

"Estoy contento, llegamos a un club que tiene muchas ganas de seguir con este buen proyecto, estas buenas actuaciones que hizo en el 2021, tratando de consolidar cosas importantes que hoy en día son fundamentales en el fútbol colombiano", comentó sobre su arribo al equipo del 'Eje cafetero'.

Montoya reconoció interés de otros equipos del fútbol colombiano: "me estuvieron buscando de Jaguares, el presidente me llamó, mostró mucho interés, el técnico también. Se comunicaron conmigo también de Águilas Doradas, es un equipo que me ha buscado desde mi salida de Millonarios. Yo creo que elegimos una gran opción, junto con mi empresario, mi familia, conmigo, tomamos la mejor decisión y estamos muy contentos y muy motivados".

Al igual que algunos acercamientos del fútbol internacional: "siempre hay gente que lo busca a uno y dice que hay opciones, que pueden haber alternativas, de Ecuador, del medio oriente, eso siempre pasa, ya que se puedan concretar las cosas más difícil".

Sobre los motivos que lo llevaron a tomar la decisión de jugar en Pereira, comentó: "vienen haciendo un proceso que se nota con los resultados, después uno, cuando va aprendiendo cosas del fútbol empieza a mirar cosas, que el técnico tenga una idea de juego que se acople con uno, fue algo que me pasó al final en Bucaramanga, que mi juego no iba con lo que el técnico quería, eso fue un aspecto fundamental para tomar la decisión y también los compañeros que iban".

Montoya aseguró encontrarse bien físicamente y con el deseo de mostrar un gran versión de su fútbol, "me sentí muy cómodo en Millonarios con el profe (Jorge Luis) Pinto porque la calidad que le gustaba a él estaba acorde con mis condiciones, lastimosamente no cumplimos los objetivos, uno sabe que en Millonarios sí o sí hay que pelear un título y ganarlo. En Millonarios todos saben que me vi perjudicado por las lesiones. Lo mejor que me podía pasar a mí era el tiempo, hoy llegó en un momento importante físicamente".

"Ya soy agente libre, llegué a Bucaramanga como libre y ya volví a Pereira libre, con contrato por un año. Aprovechar este año, esta linda oportunidad y esta hermosa ciudad, que este otro de los motivos por los cuales decidí venir aquí", concluyó sobre las condiciones con las que llegó al cuadro 'Matecaña'.