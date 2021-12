No estamos proponiendo quitarle la tierra a nadie: Gustavo Petro

El senador, Gustavo Petro, le propuso al también aspirante presidencial, Sergio Fajardo, una reunión de precandidatos de la Coalición Centro Esperanza y el Pacto Histórico para trabajar de manera conjunta por concluir en una sola propuesta de unidad democrática para Colombia, en medio de uno de los cambios más grandes para América Latina que trae la elección de Gabriel Boric, como presidente de Chile.

Así lo confirmó en entrevista con 6AM de Caracol Radio, el precandidato presidencial Gustavo Petro, quien aseguró que desde hace más de 5 años ha buscado la unión de los partidos para conseguir la unidad democrática del país.

“El triunfo de Boric marca un cambio de era en América Latina en muchos sentidos, pero sobre todo en la superación de un sistema que ha gobernado permanentemente en regiones como Chile, Colombia como lo es el neoliberalismo, que no es más que la expansión de la idea de los mercados de los negocios a esferas que no tienen nada que ver como inversiones, derechos humanos, que es la base que explica reconocer ese cambio por eso he invitado al diálogo desde hace ya más o menos 5 años pero es bueno volver a insistir para generar una unidad democrática, tan necesaria en el país. ¿Por qué en Chile sí puede haber diálogo y en Colombia no?”, señaló.

¿Cómo va la carrera presidencial de Petro?

El candidato afirmó que ya no se presenta una polarización social alrededor de su nombre, por lo que ha cogido fuerza en diferentes regiones como el Caribe, Pacífico, Bogotá y en Antioquia.

“Tenemos regiones marcadas con mucha fuerza como el Caribe, Pacífico, Bogotá y Antioquia, lo que representa una ganancia porque se presenta un empate con Federico Gutiérrez, el que creería que si candidato del uribismo. El uribismo tiene con que pasar a segunda vuelta pero lo tendrá que hacer unificándose porque existen dos uribismos: el del Centro Democrático y el de los exalcaldes, que es otro pero que no les da la fuerza para ganar.”

En busca de alianzas con miras a 2022, el candidato considera la necesidad de: “plantear un encuentro entre el liberalismo y el progresismo, que no representa una ruptura sino la necesidad de unir a todo el sector de la población colombiana que se siente liberal y se pueda mantener la propuesta de consolidar una fuerza política que se transforme en Gobierno”.

El senador aseguró que no busca quitarle la tierra a nadie en su propuesta presidencial

Para Petro, el tema de la tierra fértil que no es aprovechada, es un tema que hay que trabajarlo para dinamizar la economía del país: “3.000 personas tienen el 80% de la tierra fértil del país, una de las desigualdades más grandes que existen porque no se producen, ningún país comete el error de volver potrero sus tierras fértiles, es por eso que no nos podemos industrializar. Estamos hablando de 5 grandes contratistas del estado, 200 o 500 que no han dado dinero de paraísos fiscales, 5 portadores que están tirándose las exportaciones a través del lavado de dólares por lo que debemos trabajar en que paguen impuestos”.