Peñalosa sigue en camino a presidencia y lanzó crítica al número de firmas

Enrique Peñalosa, exalcalde de Bogotá y precandidato a la presidencia de Colombia 2022, habló en 6AM Hoy Por Hoy sobre su candidatura y explicó las dos opciones que tiene para seguir en la Coalición Equipo Por Colombia.

"Yo hago parte de la Coalición Equipo Por Colombia y es un verdadero equipo de amigos. Todos han dicho que van a darme el aval y hay varias maneras de hacerlo. Yo seré candidato. Hay dos caminos: uno es que los partidos que participan por firmas pueden dar el aval a varios candidatos, y el otro es que las coaliciones pueden dar un aval a un candidato, por ser coaliciones. Este equipo da una demostración de que de verdad es un equipo y me va a dar el aval para que sigamos trabajando", contó.

Adicional a esto, el exalcalde de Bogotá mencionó que el proceso de firmas es muy costoso y dejó un crítica al número que se solicitan.

"Es un tema bien costoso. La realidad es que por más que tenga mucha gente que lo apoya, también recibo madrazos. Hay mucho apoyo, pero una persona ponerse a trabajar un día completo a recoger firmas, por mucho amor que haya lo hace uno o dos días, pero tiempo completo día tras día, semana tras semana, no. Es necesario tener supervisores y organizadores de eso, no solo contratar personas y ya. Era un proceso muy costoso, entonces era difícil conseguir los recursos", dijo.

Y finalizó: "Yo soy creyente en que la democracia es muy abierta, hay partidos con ventajas que tienen recursos del estado, pero también hay varios independientes. Yo me he lanzado a la Alcaldía como independiente. Las firmas que se requieren para la presencia, siento que son demasiadas. 150 mil firmas me parecen bien, porque ahora tienen que ser más de 580 mil; para estar tranquilos es más de un millón, porque varias firmas no las valen por x o y motivo".