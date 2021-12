Edward Rodríguez sigue en el Centro Democrático y será candidato al Senado

En el último día que tenían los partidos políticos para modificar las listas inscritas para las elecciones de Congreso de 2022, el actual representante a la Cámara Edward Rodríguez, quien en días pasados había anunciado su renuncia al Centro Democrático, reveló que seguirá en la colectividad y que volverá a ser candidato.



“Luego de conocer la decisión del partido de no aceptar mi renuncia y pedirme que reconsiderara mi postura y tras el diálogo que he sostenido durante estas semanas con muchos ciudadanos de diferentes partes del país, que representan al uribismo, al Centro Democrático, he decidido que iré al Senado de la República, aspiraré”, indicó Rodríguez.

Aseguró que su decisión se debe a varios temas: “Cinco en especial. El primero, me preocupa el 2022, tenemos que ganarle a Gustavo Petro. Dos, tenemos que defender nuestras tesis y hacer partido; tres, tenemos que trabajar para que esas políticas, que hemos construido, de matrícula cero, esas políticas sociales que hemos construido para que el que la haga la pague se mantenga en el próximo Gobierno. Cuatro, para que Colombia avance hacia la educación gratuita para todos los colombianos y, quinto, porque ustedes son mis jefes y yo tengo que escucharlos”.



Cabe mencionar que la cabeza de lista al Senado del Centro Democrático será Miguel Uribe, en el puesto 10 está Paloma Valencia y María Fernanda Cabal el 100.



Otros congresistas del partido como María del Rosario Guerra, Ernesto Macías, José Obdulio Gaviria, Fernando Nicolás Araujo y Ruby Chagüi no aspirarán al Congreso en 2022.