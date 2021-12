Ñeñepolítica: lo que pasó en votación para archivar investigación a Duque

El senador Gustavo Petro envió una recusación contra el representante Oscar Leonardo Villamizar a su correo a las 6:56 de la mañana. Pero alegan que cómo no llegó al correo de la Comisión, no se debía considerar. Al correo de la Comisión llegó cuando ya se había iniciado la Sesión, con esa recusación no se habría podido votar y archivar hoy la investigación.



Las Fuentes consultadas por Caracol Radio confirmaron además que asistieron todos los integrantes de la comisión, cosa que casi nunca pasa, porque desde el Gobierno llamaron a cada uno para que no faltara hoy a la cita.

Solo 2 votos se dieron para que no se archivara la investigación, fueron los de la de la Alianza Verde: Lo representantes Wilmer Leal y Mauricio Toro.

Los 12 restantes: 4 del Centro Democrático, 2 de Cambio Radical, 2 Conservadores, 2 de la U y 2 representantes liberales que componen la comisión votaron por archivar la investigación. Esta es la lista:

Centro Democrático:

Oscar Leonardo Villamizar

Henrry Cuellar

Juan Manuel Daza

Gabriel Vallejo



Cambio Radical:

Jorge Enrique Benedetti

Carlos Cuenca

Conservador:

Germán Blanco

Juan Carlos Wills

Partido de La U:

Jaime Yepes

Jhon Jairo Cárdenas

Liberal:Kelyn Johana González

Fabio Arroyave