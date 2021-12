Wendy Sulca llega a Colombia con su nuevo éxito ‘Mi reclamo’

Después de más de 10 años, la cantante peruana llega a Colombia a promocionar su nuevo disco a través de una plataforma con la que buscan fomentar la educación digital.

En entrevista con 10AM de Caracol Radio, Wendy Sulca habló de los comienzos de su carrera a los 8 años de edad, cuando su mamá le componía las canciones como ‘La tetita’, ‘Cerveza’, ‘Papito’, con los que se viralizó en Youtube y difundió la cultura peruana en distintas partes del mundo, sufriendo de bullying por sus presentaciones.

“Mi carrera ha ido evolucionando, ahora estoy fusionando la música moderna como el Pop y el Reggaeton pero manteniendo mi identidad y mi tarea de difundir la cultura peruana en el mundo”, señaló.

A pesar de sufrir de bullying desde muy pequeña, la cantante peruana afirmó que: “soy una persona con raíces andinas y me siento súper orgullosa de eso, nada de lo que me digan me va afectar porque se lo que soy y lo que valgo”.

Entrevista completa en Caracol Radio.