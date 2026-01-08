A prisión agentes del CTI y de la DIJIN señalados de exigir dinero a alias ‘Manicomio’

A prisión agentes del CTI y de la DIJIN señalados de, presuntamente, exigir dinero al antguo narco alias ‘Manicomio’

JUDICIAL

Un juez envió a prisión a siete de los ocho presuntos integrantes de una red de corrupción señalada por la Fiscalía de exigir dinero al antiguo narco alias ‘Manicomio’, o ‘piloto de la mafia’, y a sus familiares a cambio de manipular procesos de lavado de activos y supuestas órdenes de captura en su contra.

Entre los involucrados hay cuatro agentes de la Policía Nacional y dos del CTI. De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, presuntamente, aprovecharon sus cargos e hicieron exigencias económicas que oscilaban entre los $400 y $1.000 millones.

Cuando supieron que los denunciaron ante las autoridades, ordenaron interceptaciones de manera ilícita para saber qué actuaciones se desarrollaban en su contra.

Los involucrados habrían aprovechado que desarrollaban funciones de policía judicial y alcanzaron a eliminar pruebas para alterar el curso normal de las investigaciones, además, dice la fiscal del caso, constriñeron testigos para que entregaran datos falsos.

Los hoy capturados también accedieron a información reservada sobre procesos judiciales en las direcciones de lavado de activos y extinción de dominio.

La Fiscalía ha documentado hasta el momento eventos delictivos ocurridos en 2014, 2015, 2024 y 2025. En los casos detectados algunos de los implicados se habrían reunido con los afectados en Bogotá y Villavicencio (Meta) y exhibido información reservada sobre procedimientos que se realizarían para ejercer presión e intensificar los cobros ilícitos.