Grigori Méndez: "La grandeza de un club la dan los títulos"

"Venimos partido a partido, ha sido un torneo bastante atípico, ha habido un 'trancón' entre los equipos que están peleando entrar a este grupo de 8 clasificados entonces vamos partido a partido", le dijo Grigori Méndez a El Vbar. El técnico bogotano habló sobre el título de la Superliga.

"Es bastante atípico tener una final en medio de buscar otro objetivo que es entrar a los ocho, pero definitivamente la grandeza de un club la dan los titulos independiente de lo atípico que haya sido este momento. El otro análisis es que ha sido un semestre muy difícil en el cual nos encontramos una final, que también quiero decirlo es un mérito grande de Harold Rivera, se debe a él, y los jugadores estaban buscando ese momento para revertir todo eso que tenian adentro".

Méndez se refirió a Alexander Mejía y Carlos Sánchez: "Lo importante es el ejemplo, que no solo han tenido una trayectoria implecable como jugadores, sino lo que están dejando como personas, ese liderazgo, esa generosidad, entonces se siente uno muy contento, los compañeros también, de tener este tipo de jugadores".

Un joven volante ha sido la gran revelación: "Juan Sebastián (Pedroza) es un jugador que orgullosamente para todos ha hecho todo el proceso desde las categorías más pequeñas y ya en torneos desde la Sub 15 hasta la Sub 20. Tiene una gran capacidad futbolística, pero también el carácter. Comenzó como volante ofensivo y ha sufrido una transformación que lo ha llevado a ser un jugador muy versátil".

En 1996, Grigori Méndez era capitán de Santa Fe y se perdió la final de la Copa Conmebol por una grave lesión de rodilla: "ahora fuimos campeones, fue como poder reeditar ese momento pero en el lado contrario, entonces muy contento. No fue fácil, yo vi el partido desde la clínica, me habían operado y fue un golpe duro, perder la final y no haber estado ahí".

Acerca de su continuidad explicó el DT: "En este momento estamos en una situación crítica en la parte deportiva, porque todo lo que vaya a salir de acá en adelante va a ser determinante para el buen estado, la buena salud de Santa Fe. Yo ahorita estoy pensando en lo mejor para Santa Fe, que clasifique entre los ocho, que la gente se motive, que Santa Fe se pueda recuperar, lo de la continuidad vendrá más adelante y lo definirán los directivos"