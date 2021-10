Yeison Guzmán contó por qué no llegó al Junior y firmó con Nacional

"Es una jugada muy rápida que ya está en manos del arbitraje. Pienso que ellos lo manejaron a su forma de ver", le dijo Yeison Guzmán a El Vbar sobre la polémica jugada en el partido de Atlético Nacional vs Deportivo Cali en Copa Colombia. Los 'azucareros' protestaron una mano de Emmanuel Olivera.

Sobre su actualidad el volante explicó: "adaptándome a un nuevo proceso, un nuevo proyecto. Contento de estar en esta institución que sabemos que cada semestre está peleando campeonato. Aprovechando cada oportunidad que se me presenta, ahí estoy a disposición de lo que pase. Esperamos consagrarnos con el equipo".

Envigado había anunciado a Guzmán como nuevo jugador del Junior, pero terminó en Nacional. "En principio entre clubes habían llegado a un acuerdo, conmigo no se habían comunicado, no habían tenido contacto y yo creo que llega Nacional y habla conmigo, me plantea las cosas y ya es decisión mía llegar al equipo", contó el antioqueño.

Le puede interesar

Algunos creen que Nacional ha bajado su nivel y Guzmán dio su opinión: "los otros equipos también tienen buenos jugadores y nos estudian. Somos un equipo que siempre intentamos jugar a cada campo que vayamos, intentamos sacar el balón limpio y yo creo que esa es la filosofía que siempre nos ha caracterizado".

Acerca de los objetivos el jugador de 23 años fue claro: "Sabemos que Nacional siempre quiere ganar, siempre hay que ganar, es una obligación del equipo, la hinchada siempre lo pide y lo exige y por ese camino vamos. Queremos darle la máxima cantidad de títulos al equipo y hacer una historia importante dentro del club".