Arturo Reyes reveló por qué decidió dirigir al Pereira, a pesar de su delicada situación económica

Deportivo Pereira presentó oficialmente a su nuevo director técnico, Arturo Reyes, quien también dirigió al Junior de Barranquilla en 2024, temporada en la que logró consagrarse campeón del fútbol colombiano y conquistar la décima estrella del Tiburón.

El entrenador samario cuenta con amplia experiencia en el país, tras haber pasado por clubes como Atlético Bucaramanga, Patriotas, Barranquilla FC, además de la Selecciones Colombia. En diálogo con El VBar de Caracol Radio, Reyes habló sobre su nuevo objetivo con el Pereira, analizó la compleja situación del Matecaña y se refirió a la delicada situación económica que atraviesa la institución.

“Para nadie es un secreto la situación en la que está la institución, pero yo, detrás de todo eso, pienso que voy a un club prestigioso como es el Pereira, a una hinchada grandísima que siempre ha apoyado ese equipo; yo siempre que he ido a jugar a la ciudad de Pereira con otros equipos, he encontrado una gran respuesta de parte de la afición. Creo que todavía hay una serie de jugadores con muchos deseos de hacer cosas importantes con el club, de llevar al Pereira a mejores posiciones y, sumado a los jugadores que estuvieron en esos partidos de sub-20, demostraron que tienen condiciones”, inició diciendo Arturo Reyes sobre la situación del equipo.

Luego, añadió: “Nosotros como cuerpo técnico esperamos llegar y mirar con qué contamos y tratar de hacer llegar al club personas que nosotras conozcamos, algunas que ya han trabajado con nosotros, otros que no, pero sabemos que nos pueden dar una mano, dependiendo de lo que el club tenga en las categorías menores, de lo que el club tenga en jugadores profesionales que tengan contrato y los que podamos traer nosotros”.

“Yo creo que todos los jugadores que hacen parte de la institución han vivido momentos muy difíciles y nosotros los entrenadores somos siempre muy positivos y pensamos que las cosas se van a solucionar y que los jugadores estarán tranquilos para enfrentar la primera parte del torneo”, señaló sobre la situación económica que esta atravesando el club.

Por último, reveló el objetivo que tiene con el Deportivo Pereira: “Este es un club que tiene que pensar en clasificar a los ocho; en el torneo colombiano lo primero que hay que hacer es entrar en los ocho elegidos y ahí empieza un nuevo torneo, entonces el objetivo de nosotros es ir partido a partido”.