Rodallega: "Es lamentable que Colombia en 3 partidos no haya marcado gol"

Triple fecha de Eliminatorias al Mundial de Catar 2022, tres puntos sumados, tres empates y ninguno con gol de Colombia. La Tricolor es ahora cuarta en la tabla, pero se medirá en la próxima jornada a Brasil y Paraguay, ¿volverá a marcar los delanteros?

La ausencia de gol es un tema del que se habla mucho tras la jornada de Eliminatorias. Hugo Rodallega, un jugador que por estos días es figura en Brasil por sus goles, habló con El Alargue sobre la falta de efectividad en Colombia.

"El tema de los goles ustedes saben que es de rachas, es lamentable que Colombia en estos tres partidos se haya ido en cero, es algo que preocupa, con el potencial que hay, el nivel de los jugadores, es muy poco lo que se genera, eso es preocupante. Hay que darle también mérito al arquero de Ecuador, hizo muy buenas atajadas. Supieron manejar el partido", dijo.

Para Rodallega, más allá de hacer goles, la Selección Colombia tiene una deficiencia en la parte media, donde no se generan jugadas que lleguen a los delanteros y puedan definirse.

"Es obvio que en la parte de atrás estamos bien, Cuesta se ve muy sólido, a pesar de ser joven se le nota la madurez, mantiene muy concentrado en cuanto a lo que son los relevos. A Colombia le cuesta generar, es lo que nos está haciendo falta, más que hacer goles, porque para hacer goles hay que crear las opciones, eso es muy poco, a veces se ve un Colombia muy desesperado, tirando cualquier pelotazo o centro, la idea no es esa, la idea es intentar que la pelota llegue limpia a nuestros delanteros", comentó.

Sin decir que él debía ser llamado a la Selección Colombia, Rodallega sí afirmó que el técnico Reinaldo Rueda debería darle oportunidad a otros jugadores que estén en gran nivel.

"Desde mi posición, habría que analizar, hay que hacer algo, con la Selección algunos no han tenido la eficacia que se espera, eso es preocupante. El profe debería pensar en brindarle la oportunidad a otros jugadores que están en muy buen nivel en sus equipos", afirmó.

"Yo estoy haciendo goles, estoy en buen momento, pero no solo yo estoy en gran momento. Salir a decir que yo hago falta, no. Yo solo digo que nosotros, en esta tiple fecha, tenemos que ser conscientes que no era lo que estábamos buscando, había que ganar uno de los tres partidos", añadió.