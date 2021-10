Migración, desnutrición y violencia: ¿qué pasa con la niñez?

En Hora20 un debate sobre la situación de los niños del país, pues al tiempo que conocemos un naufragio de migrantes en el que iban menores; hay 60 niños en condiciones precarias en un campamento en Bogotá y se avanza en la investigación en el homicidio contra un menor en Tibú. También una mirada a las divisiones que se profundizan en la Alianza Verde, esta vez por una encuesta que revela las tendencias en las bases del partido y sobre todo el papel de Gustavo Petro, el Pacto Histórico y las intenciones de otro sector de unirse a la Coalición de la Esperanza.

Apenas este lunes reportábamos el homicidio de un menor en Tibú, Norte de Santander después de haber robado supuestamente en un establecimiento comercial, cuando en la noche de este mismo lunes reportamos el naufragio de una embarcación ilegal que transportaba 30 migrantes entre Colombia y Panamá; naufragio en el que fueron rescatados cinco menores, mientras que tres todavía continúan desaparecidos. Frente al drama de la migración, ayer Unicef reportó que en lo corrido de este año se ha contabilizado el paso de al menos unos 19 mil niños y niñas por el Tapón del Darién, el 50% de ellos no superaban los cinco años y de ese total se reportaron 29 casos de violencia sexual en menores. Drama que para la organización no está próximo a detenerse, así tenga la vigilancia de instituciones como el ICBF y Unifec.

De otro lado, está el duro panorama que enfrentan los menores indígenas en Bogotá en un campamento que funciona desde hace unas dos semanas en el Parque Nacional hay unos 60 niños con enfermedades, incluso dos de ellos permanecen en Unidades de Cuidados Intensivos por problemas respiratorios. Mientras que en La Guajira la semana pasada el ICBF reportó que hay al menos unos 16 mil niños con riesgo de desnutrición, 29 han fallecido y el INS reporta que entre 2017 y el 2020 hay un conteo de 54 mil menores entre los 0 y 5 años con índices de desnutrición. Como si no fuera poco, en la educación el problema es mayor, 74 mil niños del programa se cero a siempre dejaron de recibir atención durante la pandemia y la inasistencia escolar en la ruralidad pasó de 4,8 por ciento al 30,1.

Lo que dicen los panelistas

Rodrigo Pardo, periodista y excanciller, afirmó que vale la pena preguntarse si la niñez ha sido realmente una prioridad en la sociedad y en el funcionamiento del Estado. Aclaró que por muchos años no lo ha sido, pues cree que hay temas que resultan de mayor interés para los gobernantes y que solo hay preocupación cuando se notan hechos dramáticos. "La niñez no ha sido una prioridad y por eso pasan cosas terribles. Pasan porque las prioridades están en otro lado, no es un asunto que esté en primer lugar de la agenda", afirmó.

Para Luis Felipe Henao, abogado, columnista y exministro de Vivienda, es reiterativo el hecho de salir a solucionar los problemas de la niñez con aumento de penas, pero plantea que hay una sociedad enferma en la que se ha normalizado la violencia contra los menores, y que en vez de ver en ellos un futuro, se ven como "el patio trasero de la sociedad". Agregó que se ven instituciones que no funcionan en la prevención y al tiempo familias que no están funcionando, así como un sistema educativo que no responde para proteger a los menores en asuntos como el reclutamiento forzado.

Para Augusto Reyes, director de la firma Poder&Poder y abogado, de la frase "mujeres y niños primero", solo quedó el aviso publicitario. "Esos segmentos poblacionales son los que menos tienen prioridad hoy", y recalcó que no se pueden desconocer los esfuerzos que se hacen desde el ámbito privado o público, pero comenta que la política pública actual se quedó obsoleta ante los problemas que hoy enfrentan los menores con fenómenos de violencia o migraciones. Por último, comentó que se necesita un rediseño más que institucional, más que de recursos, un diseño cultural.

En cuanto al asunto político y las divisiones de la Alianza Verde, manifestó que la encuesta, una especie de luz al final del camino terminó siendo todo lo contrario. "Con encuesta la división sí se profundizó; con los resultados las heridas que se estaban cerrando se vuelven a abrir y se recrudecen ataques hasta de tono personal", concluyó.

Esperanza Andrade, senadora de la república por el partido Conservador, señaló que desde el Congreso se han intentado estudiar las causas de los problemas de los menores y de afrontarlo a través de endurecer las penas a quienes cometen delitos contra la niñez, pero reconoce que estas acciones no son suficientes, pues cree que la ausencia de recursos lleva a que sea "necesaria una política integra y un cúmulo de acciones", ya que destaca la necesidad de que tanto instituciones, como congreso, y familia trabajen de manera conjunta para enfrentar los problemas.