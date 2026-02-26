Tras fallo judicial y en medio del paro en Bogotá, rector Peña consolida nuevo equipo en la UNAL

La conformación del nuevo equipo se da en un contexto de controvesia institucional. En los últimos días, la Sede Bogotá se declaró en paro tras el debate alrededor del proceso de designación, mientras directivos presentaron su renuncia en medio del debate sobre gobernanza y autonomía universitaria.

Como se conoció previamente, el Consejo Superior Universitario acató el fallo judicial que ordenó hacer efectiva la rectoría, aunque dejó constancias sobre su desacuerdo y anunció que solicitará revisión ante la Corte Constitucional.

En este escenario, el rector Peña hizo un llamado a “construir desde la pluralidad, el diálogo y la excelencia” y comenzó a definir las principales cabezas del nivel central, las sedes y las direcciones nacionales.

Nivel Central

Luz Arabany Ramírez Castañeda asumirá la Vicerrectoría General.

María Alejandra Guzmán Pardo estará al frente de la Vicerrectoría Académica.

Olga Janneth Gómez Ramírez dirigirá la Vicerrectoría de Investigación.

Édgar Cortés Reyes asumirá la Secretaría General y será vicerrector encargado de la Sede Bogotá.

Vicerrectorías y direcciones de sede

Se confirmaron nuevos responsables en varias regiones del país:

Johnny Alexander Tamayo Arias, en la Sede Manizales.

Johanna Vásquez Velásquez, en la Sede Medellín.

Jimmy Jolman Vargas Duarte, en la Sede de La Paz.

Mario Augusto García Dávila, en la Sede Palmira.

Oneys del Carmen de Arco Canoles, como directora de la Sede Tumaco.

Direcciones nacionales estratégicas

También fueron anunciados nombramientos en áreas clave como:

Giovanni Muñoz Puerta, en la Gerencia Nacional Financiera y Administrativa.

John Jairo Cardozo Vásquez, en Extensión, Innovación y Propiedad Intelectual.

José Manuel Lozano Moreno, en Investigación y Laboratorios.

Catalina María Arévalo Caro, en la Editorial UNAL.

Juan Carlos Torres Pardo, en Estrategia Digital.

Camilo Andrés Cortés Guerrero, en Relaciones Exteriores.

Un mensaje institucional en medio de la tensión

Desde la Rectoría se ha insistido en la necesidad de garantizar estabilidad institucional, continuidad del Plan Global de Desarrollo y fortalecimiento de la gobernanza democrática, en un momento en el que la discusión sobre autonomía, participación y legitimidad sigue siendo central en la agenda universitaria.

La apuesta ahora, según el mensaje del rector, es pasar del litigio a la gestión académica y administrativa, con un equipo que combina trayectoria investigativa, experiencia en gestión y presencia en distintas sedes del país.