Apertura de frontera con Venezuela, ¿representa una oportunidad de diálogo?

En Hora20 un debate para dar una mirada a los efectos que puede traer la apertura de la frontera entre Colombia y Venezuela tras seis años de cierre; se analizó el impacto en las relaciones políticas y la posibilidad de reestablecer la diplomacia con el país vecino, así como una mirada a las implicaciones en el comercio y en los actores ilegales que operan en la zona. También se debatió el informe revelado por Indepaz que indicaría la cifra de 16 mil hombres armados en armas en el país. Por último, una opinión sobre la polémica en Medellín por el despido del director del servicio informativo de un medio tras publicar informes que investigaban problemas en la ciudad.

Después de seis años de cierres intermitentes, de un bloqueo al paso de vehículos y del cierre definitivo desde febrero del 2019 cuando la Guardia Nacional Bolivariana instaló vallas y contenedores de carga en el puente que conecta entre Colombia y Venezuela, la vicepresidenta de este país, Delcy Rodríguez anunció el retiro de los contenedores y dio apertura al comercio binacional con el fin de "pasar la página" y que de esta manera puedan ingresar camiones desde Colombia a Venezuela y en sentido contrario, en una frontera que del lado colombiano estaba abierta desde junio de este año. Este cambio de discurso y la decisión de abrir la frontera, tendría efectos en lo político, en lo económico y en lo humanitario. Por un lado, el presidente Duque dijo que la apertura se hará de manera ordenada, pero sobre todo ha planteado la posibilidad de abrir servicios consultares de nuevo en Venezuela si existen las condiciones de seguridad, no obstante, celebró esta decisión como un triunfo en la estrategia del "cerco diplomático".

En lo económico, el restablecimiento de este paso comercial podría ayudar a reactivar la economía de la región, pues en 2009 la relación económica de ambos países era de más de $7 mil millones de dólares, mientras que a junio de este año ese flujo comercial no superaba los $200 millones, al tiempo podría reactivar hasta 20 mil empleos según la Cámara de Comercio Colombo Venezolana. Incluso, parte de este cambio se da tras el trabajo de autoridades locales tanto en Norte de Santander como en el estado Táchira del otro lado de la frontera por parte de gremios y comerciantes a los gobiernos nacionales para dar paso de nuevo al flujo político, comercial y en seguridad que representa el paso fronterizo.

Lo que dicen los panelistas

Luz María Sierra, directora del periódico El Colombiano, comentó que ha sido Venezuela quien ha mantenido cerrada la frontera y que a pesar de que Colombia la abrió desde junio del 2021, no se había visto voluntad hasta el momento. Agregó que es rara e intempestiva la decisión de Venezuela, pero que posiblemente tenga alguna relación con las elecciones en diciembre cuando se busca ganar en el estado del Táchira.

En cuanto al crecimiento de actores ilegales, comentó que no es el mismo conflicto que veíamos antes del proceso de paz, pero que sí empieza a parecerse sobre todo en la expansión en algunos territorios de organizaciones criminales.

Iván Cancino, abogado penalista, profesor universitario y columnista, apuntó que es necesario volver a tener ese socio comercial para ventaja tanto de Venezuela como de Colombia, pero que no descarta que la decisión de Maduro sea una jugada política para neutralizar el manejo de Duque en la migración venezolana, considerado para él como uno de los grandes aciertos del gobierno.

Frente al conflicto y los 16 mil hombres en armas, comentó que lo que vivimos hoy en día no es un escenario de guerra ni insurgente, pero que no se debe perder de vista el número de desmovilizados de Farc de los que no se tiene ubicación.

Para Sandra Borda, politóloga, profesora universitaria, columnista en El Tiempo y creadora del podcast Buceando en el Naufragio, tanto Colombia como Venezuela están en un escenario donde es posible empezar a andar en normalizar relaciones diplomáticas y que el presidente Duque acierta cuando dice que esta apertura ojalá no se preste para oportunismo. También comentó que la apertura puede tener alguna relación con las negociaciones en México y las elecciones de noviembre.

Agregó que son pocas sus aspiraciones sobre un eventual diálogo entre Maduro y Duque, pues cree que el presidente colombiano no puede hablar con un actor distinto a Guaidó, "Duque de un día a otro no puede hablar con el gobierno de Maduro; lo mínimo es dejar hacer en lo local", esto en referencia al diálogo adelantado por autoridades en la frontera.

Gabriel Cifuentes, exsecretario de transparencia, columnista y abogado, señaló que la apertura en términos comerciales es positiva, pero que el presidente Duque habla de negociaciones con Guaidó; "seguimos con la quijotada que dejó solo a Duque y a Colombia". Añadió que una cosa son las relaciones diplomáticas y otras las consulares, "Colombia no ha logrado entender esa diferencia. Ahí está el error y el presidente Duque sigue insistiendo en la misma política exterior", afirmó.