De Película: Programa sábado 25 de septiembre de 2021

Primera entrega del gran especial recorriendo los 24 largometrajes que conforman la saga cinematográfica del agente 007 James Bond, previos al estreno de No time to Die, la despedida del agente insignia del Servicio Secreto Británico, el sensacional Daniel Craig. Desde el Dr. No, que abrió la senda en 1962, con Sir Sean Connery, pasando por Desde Rusia con Amor, hasta Al Servicio Secreto de su Majestad de 1969, el único film que interpreto como James Bond, el australiano George Lazenby.

Además de recordar a través de los sonidos, las anécdotas y las historias, también viajamos en el tiempo con esas grandes canciones que identifican a cada una de las películas inspiradas en la obra de Ian Fleming.