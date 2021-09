Primer debate de candidatos y Polimétrica

Un nuevo episodio de la Hora2022, la hora de las elecciones. En el episodio número nueve se analizaron las últimas movidas del ajedrez político que conducen a la ruta del 202. Las declaraciones de Gustavo Petro a un medio internacional; la personería jurídica a la Colombia Humana o el apoyo masivo en el Centro Democrático a la candidatura de Óscar Iván Zuluaga, al tiempo que se discutieron los principales resultados de la encuesta Polimétrica en lo relacionado con cultura política.

Se debatió el discurso que ofreció el presidente Iván Duque este martes ante la Asamblea General de la ONU en Nueva York, pues durante su intervención hizo alusión a temas ambientales; a la reforma tributaria y a la “agenda social más ambiciosa del siglo” que se ha hecho en el país. También se refirió a temas de migración y a su escepticismo sobre el futuro del diálogo entre oposición y la “narcodictadura” de Maduro en Venezuela. En cuanto a la paz, volvió a decir que en su gobierno se había hecho más por la paz que en la administración anterior y se refirió al acuerdo como “frágil”.

Otro de los temas de la noche fue la participación de nueve precandidatos en un debate organizado por la Universidad de los Andes para discutir con los candidatos la lucha contra las drogas, los cultivos ilícitos y la legalización de algunas sustancias. Dentro del debate hubo posturas desde el regreso a las aspersiones con glifosato, hasta la legalización y un reconocimiento en el cambio de estrategia para combatir el problema de cultivos ilícitos.

Le puede interesar:

Lo que dicen los panelistas

Para Juan Esteban Lewin, director editorial de La Silla Vacía, hay dos campañas en paralelo, “los de los mismos sectores para diferenciarse y los que están en los diferentes grupos”, hecho que cree, se notó en el debate en la Universidad de los Andes y en el que los candidatos intentarán medirse en las dos dimensiones.

Frente a la encuesta y las candidaturas, comentó que ve a Alejandro Gaviria con relativa fuerza, pero que Rodolfo Hernández es un fenómeno para tenerlo en cuenta, “es la gran incógnita”.

Luz María Sierra, directora de El Colombiano, cree que el tema del narcotráfico no va a ser definitorio en esta campaña, pues sostiene que no hay diferenciación mayor en los candidatos sobre las posturas al respecto y que hay casi un consenso sobre el fracaso del prohibicionismo. Pero, sí cree que temas como la corrupción, la cadena perpetua o el petróleo se pueden convertir en temas importantes de campaña.

En cuanto a la conexión de algunos candidatos, comentó que en la campaña hay algunos que conectan como Rodolfo Hernández, Gustavo Petro, Federico Gutiérrez y “a Alejandro Gaviria lo puede ayudar si los jóvenes que se han conectado logran darle esa conexión con la gente”.

Juan Roberto Vargas, director de Noticias Caracol, definió el primer encuentro de candidatos como un “picadito” con un tema sensible como los cultivos ilícitos, pero cree que a la gente en la calle le interesa que no la atraquen y no los cultivos de coca. En cuanto a la participación, comentó “lo de Petro es la salida de un toro de 500 kilos; vi seguro a Echeverry, presentando datos y argumentos. Gaviria es un tema en el que se mueve y en el que debate”, pero destacó que los vio tibios y que fue una oportunidad para mediste entre ellos.

De la encuesta resaló que en el perfil de los “mamados”, se demuestra que el Frankenstein de la política es bastante curioso, “los de derecha son tan de izquierda, que defienden el proceso de paz y en los de izquierda son tan godos que permiten establecer cadena perpetua”.

Ernesto Cortés, editor general de El Tiempo, comentó que hay más gente que se considera alejada de los partidos, pero cree que la encuesta realmente revela el perfil del candidato de la gente “un economista y alguien que sepa de lo social. La gente quiere un candidato de la pospandemia, alguien que genere empleo, oportunidades”.

Agregó que le preocupan los candidatos disruptivos que la gente quiere oír, pues sostiene que el discurso facilista que captura lo que se dice en la calle y el candidato repite, tiene como fin que la gente se sienta identificada con ese discurso. Por último, comentó que el “gallo tapado” del uribismo será Federico Gutiérrez, todo eso a pesar de la encuesta para definir un candidato del Centro Democrático en noviembre.