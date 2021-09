¿Qué le espera a Colombia en el litigio contra Nicaragua en La Haya?

En Hora20 un debate para analizar los principales hechos de coyuntura. Se analizó el litigio que vuelve a enfrentar a Colombia en la Haya después de una nueva demanda de Nicaragua por un supuesto desacato al fallo del 2012. También se debatieron los resultados de la encuesta Polimétrica en lo correspondiente a la imagen del gobierno y de autoridades locales.

Un nuevo capítulo en el litigio entre Colombia y Nicaragua vuelve a abrirse después de que en 2012 la Corte Internacional de Justicia le mantuviera Colombia la soberanía sobre el Archipiélago y siete cayos, al tiempo que 75 mil kilómetros cuadrados de mar pasarían a manos de Nicaragua y de reconocer que el tratado Esguerra-Bárcenas no fuera reconocido como un tratado de límites geográficos. Ahora, cuando este lunes 20 de septiembre se inició la etapa oral del nuevo juicio en La Haya conocido como “supuestas violaciones de derechos soberanos y espacios marítimos en el mar Caribe”, Nicaragua reclama que Colombia no ha cumplido con el fallo de 2012 y que además, se han violado los derechos de ese país, pues argumentan que la Armada Nacional ha mantenido actividad en la zona del mar caribe en disputa. En la jornada de este lunes, la defensa del país centroamericano alegó que miembros de la Armada, del gobierno nacional y funcionarios públicos siguen utilizando el meridano 82 como el límite marítimo entre Colombia y Nicaragua, por lo tanto, consideran que el fallo se ha desconocido y que la Zona Continua Integral es la ratificación de dicho incumplimiento.

Aunque en este nuevo litigio no está de por medio la soberanía nacional ni la pérdida de mar, la defensa de Colombia, en cabeza del agente Carlos Gustavo Arrieta ha sostenido que el país tiene una estrategia clara concentrada en que el fallo es inaplicable, como se insiste desde 2012, pues debe ser un tratado, fruto de una negociación con Nicaragua el que establezca los nuevos límites entre ambos países. Al tiempo, Arrieta ha dicho que la Corte no puede definir si se cumplió o no el fallo del 2012. Y en cuanto al actual litigio, se mantiene en la postura de que la Armada continúa haciendo labores de protección a las comunidades, lucha contra el narcotráfico y protección de la biosfera de la zona.

Lo que dicen los panelistas

Para Natalia Ángel, abogada y profesora universitaria, Colombia tiene una defensa sólida sobre la base que no se cumple el fallo y no permite pesca de los raizales, así como el argumento sobre la protección del medio ambiente en la zona. Agregó que ahora se debe probar que el fallo se ha acatado, por lo tanto, recuerda que en este momento juegan en contra las declaraciones de algunas figuras políticas que pedían que no se cumpliera el fallo del 2012.

En cuanto a los problemas en la región y la falta de integración tras la cumbre de la CELAC en Ciudad de México, resaltó que la región no puede ser indiferente a las dictaduras de derecha o de izquierda que hay en algunos países de América Latina, por lo que sostiene que hace falta liderazgo en los gobiernos democráticos para denunciar los abusos en países bajo dictaduras.

Miguel Uribe, exsecretario de Gobierno de Bogotá, comentó que ve difícil que se llegue a un acuerdo o a una negociación con Nicaragua, ya que recuerda que para efectos de ese diálogo se debe reconocer un país que no es democrático, y en donde se han presentado abusos. De otro lado, resaltó la defensa del equipo colombiano, sobre todo por el mensaje de unidad que se envía al mantener el equipo y estrategia de defensa.

En cuanto al aumento de la imagen negativa del presidente Duque, comentó que se reflejan hechos como estar saliendo de la pandemia; un año golpeado económicamente y por los rezagos del paro nacional, así como incremento en la seguridad. De otro lado, dijo que los efectos de estos números se verán en una movilización a las urnas en el 2022.

Para Jorge Iván Cuervo, abogado, columnista en El Espectador y profesor universitario, el hecho de que Colombia haya contrademandado a Nicaragua ya supone un cambio en la estrategia para enfrentar el litigio ante La Haya. Agregó que este asunto no debe ser tocado por la polarización política, por lo que cree, que tantos sectores políticos, partidos y expresidentes deben enviar mensaje de unidad para enfrentar este caso.

Frente a los problemas políticos de la región, dijo que se están viendo los resultados de dos décadas de excesiva ideologización de las relaciones internacionales en América Latina y de no tener relaciones entre Estados. “Esta situación ha terminado por afectar cooperativas para el desarrollo, el manejo de migrantes”. Además, advirtió que el liderazgo se ha deteriorado en la región; ese liderazgo no existe hoy, “incluso con Chávez, Correa, Uribe, había diferencias, pero había esos liderazgos”.

Diana Giraldo, directora de Vanguardia, comentó que si bien en lo jurídico la defensa del gobierno tiene una estrategia definida, cree que al tiempo se debería aprovechar a nivel político para demostrar con acciones la importancia de San Andrés y todo el Archipiélago para el gobierno nacional a través de un avance en al reconstrucción de Providencia, “sí debería ser el momento para que el gobierno dé respuesta a reclamo de sanandresanos y habitantes de la zona que se sienten relegados del gobierno como lo pasado con Providencia”.

Explicó que la caída en popularidad del presidente no tiene como consecuencia directa la pandemia, “con o sin pandemia, la gestión del presidente Duque ha sido una gestión que deja muchos vacíos y mucha frustración”, pues cree que el presidente nunca abandonó la campaña y nunca dejó de ser candidato, así como señala que nunca hubo un llamado a ser el presidente de todos los colombianos.