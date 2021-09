Corte hará trabajo juicioso en revisión del Código: exmagistrado Guerrero

En diálogo con Hora20 de Caracol Radio, Luis Guillermo Guerrero, exmagistrado Corte Constitucional y director del departamento de Derecho público Universidad Sergio Arboleda, planteó que la Corte hará un trabajo juicioso en el estudio del Código Electoral aprobado en diciembre pasado por el Congreso de la República.

Agregó que ante los argumentos de posibles vicios de trámite y que por lo cual se debe caer en la Corte el Código, explicó que no cree que se de lugar a ese argumento porque cree que una ley estatutaria que haya sido aprobada en sesiones ordinarias no tiene problema alguno y que por lo tanto es una interpretación que no es adecuada.

Por último, dijo que las demoras en la Corte pueden estar relacionadas con intervenciones ciudadanas, solicitudes y recusaciones que pueden demorar el debate del trámite mientras se resuelven dichas solicitudes.