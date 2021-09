Danny Cano: "Queremos clasificar a los ocho y que el descenso no nos toque"

Un golazo para repetir sin parar fue el protagonista del partido entre Equidad y Pereira por la Fecha 10 de la Liga Colombiana. En un duelo de Alexis en los bancos técnicos, el juego terminó empatado, pero con dos anotaciones imperdibles.

En diálogo con El Alargue de Caracol Radio, Danny Cano, el autor del golazo desde media cancha para el Deportivo Pereira, se refirió a la anotación y al buen momento que atraviesan los 'matecañas'.

"He visto muchas veces el gol, me siento muy contento y feliz de haberlo hecho. Yo levanté la cabeza en ese momento, vi el arco solo y me dio por patear de primera, gracias a Dios la conecté muy bien", comentó.

El jugador habló sobre el buen momento del Pereira, que este semestre no solamente se juega la clasificación a los ocho de la Liga, sino también la permanencia en la Primera División, sin olvidar la reciente clasificación a las semifinales de la Copa.

"Estamos mirando la parte de arriba, queremos clasificarnos, estando dentro de los ocho lo más probable es que el descenso no nos toque, hemos venido trabajando así. El cuerpo técnico hace un gran trabajo, nos enfatizan en la parte física, pero hacen gran trabajo siempre con el balón, eso nos ha ayudado mucho a mostrar las características que mostramos en los partidos", dijo.

A su vez, Cano no fue ajeno a comentar que el Pereira ha venido perdiendo puntos en el último tramo de los partidos, algo que no ayuda en la necesidad de sumar para no caer en el descenso.

"Hemos venido haciendo un muy buen trabajo, pero debemos mejorar el perder puntos en los últimos minutos, el cuerpo técnico está mirando cuáles son las falencias. A veces se no escapan puntos muy importantes", aseguró.